Covid-19: 31 pacientes están internados en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica

El médico infectólogo Julián Bibolini, brindó un nuevo parte de salud de los más de 600 pacientes que transitan la infección por coronavirus en la provincia de Formosa. De ellos, el 5% está catalogado como cuadro clínico grave.

Además, el especialista detalló que 86 personas permanecen internadas en el Hospital Interdistrital Evita, de los cuales 31 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva. Tres de ellos son cuadros moderados, por ende, no requieren respirador, pero los 28 restantes sí cuentan con esa asistencia y son considerados cuadros graves. Y de este último grupo, algunos presentan un estado más crítico por la falla de más de un órgano.

También, Bibolini indicó que, en el Hospital de Alta Complejidad, hay cinco pacientes internados con COVID, de los cuales tres están con asistencia respiratoria mecánica catalogados como cuadros graves. El resto presentan síntomas moderados, pero están en terapia intensiva por necesidad de oxígeno o alguna alteración en su cuadro clínico.

El resto de las personas que se encuentran en otros hospitales o Centros de Atención Sanitaria, cuentan con enfermería las 24 horas y un control médico periódico que realiza el seguimiento, por lo tanto, si algún paciente presenta complicación o sintomatología dudosa para el profesional médico, se solicita su traslado o algún estudio en particular.

“Esperemos que en el transcurso de los días se estabilice y no sigan aumentando los contagios, es difícil lograr eso, pero la idea es que ocurra esperando que se comience a vacunar más personas, a medida que vaya llegando, así podemos cubrir principalmente a las personas con alto riesgo de fallecer”, explicó el profesional.

Por último, Bibolini anunció que, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se decidió que se pospondrá la colocación de la segunda dosis de algunas vacunas.

“No hay ningún problema, eso está evaluado, el problema es cuando se vacuna antes de tiempo, posterior se puede extender, no hay inconvenientes, está avalado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y seguimos sus lineamientos”, finalizó.

