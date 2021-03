Covid-19: advierten que “es esperable que en los próximos días tengamos más casos “

Compartir

El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, anticipó que la curva de contagios por casos de coronavirus va en aumento y expuso gráficos que muestran esta situación tanto en la Ciudad de Formosa como en Bartolomé de las Casas, las localidades que más alertan.

“Capital es el lugar más preocupante por la gran cantidad de habitantes que tiene, casi 250 mil, 300 mil habitantes y obviamente la exposición a mayor cantidad de personas a este virus que aprovecha cualquier oportunidad que le damos para contagiar”, indicó; y aclaró que, si bien la mayoría de casos son de contactos estrechos, también existen los de transmisión comunitaria.

“Todas estas medidas que seguimos aplicando y hasta la fecha siguen siendo las más recomendadas, que vienen demostrando por sus resultados, que tenemos la menor cantidad de casos y fallecidos y debemos seguir manteniendo entre todos”, argumentó.

En ese marco, el especialista presentó un gráfico de la evolución de contagios por coronavirus de los últimos 14 días en la Ciudad de Formosa; y señaló que el 26 de febrero sólo contaba con 27 casos, pero la curva asciende al 11 del mismo mes, con 163 casos, más de cinco veces que en los últimos días.

“Eso nos ubica en una zona amarilla, casi anaranjada en cantidad de casos, de los últimos 14 días”, manifestó; y explicó: “Las oportunidades que aprovecha el virus son en la falta de cuidado nuestra, individual, cuando no usamos barbijo, no respetamos el distanciamiento, cuando estamos en reunión sin cuidados, como se dio en los últimos días en restaurantes y aglomeraciones que se dieron”.

Por lo tanto, Romero Bruno advirtió que, es esperable, “que en los próximos días tengamos más casos”, lo que “nos pone en una responsabilidad mayor”, más allá de las medidas sanitarias que tome la provincia, ya que “cada uno de nosotros es responsable de contagiarse y contagiar”.

“Tenemos que tener fundamentalmente cuidado de evitar el conglomerado de personas, usar bien el barbijo, no compartir mate o tereré; próximamente vamos a entrar a otoño, con las temperaturas que se demostró que son propicias para el desarrollo del virus”, recordó.

Respecto a la situación en Bartolomé de las Casas, el profesional expuso un gráfico donde se indica que el 4 de marzo, la localidad detectó sólo un caso de coronavirus, para el día 8 había aumentado a cuatro casos y, en el día de la fecha, fueron 19.

“Así se comporta el virus, se multiplica por dos o por tres, estos que se detectaron ahora es porque se hizo un gran rastrillaje en toda la comunidad, casa por casa y se reportaron asintomáticos en la mayoría, pero el virus se contagia de esa manera y después es muy difícil de frenarlo”, remarcó.

En esa línea, Romero Bruno aseveró que los únicos lugares donde se pudo controlar el brote del virus, fueron en los que se tomaron las medidas de controlar la movilidad de las personas, como lo hicieron con esta localidad.

“Es una población de 2 mil personas más o menos, estamos hablando del 1%, esto se puede llegar a desarrollar en el 10% de la población. Los habitantes de Bartolomé de las Casas, deben permanecer dentro de sus domicilios, quedarse en sus casas”, solicitó.

Por último, el médico pidió a las zonas vecinas, reportar cualquier cuadro con síntomas de COVID: temperatura alta, dolor de garganta, tos, decaimiento, ya que el hisopado permitirá hacer un diagnóstico oportuno para aplicar medidas sanitarias adecuadas.

“Tenemos que ser responsables con nuestra vida y la de nuestros semejantes, este es un desafío que nos pone a prueba nuestros propios valores individuales, como seres humanos y como comunidad, creemos que hemos superado muchas adversidades como formoseños y este es el momento de demostrar que podemos pasar esta situación que afecta al mundo”, concluyó.

