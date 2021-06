Covid-19: amplias acciones en comunidades originarias de la localidad de Pozo del Tigre

Compartir

Equipos del hospital de Pozo del Tigre, coordinados desde la dirección de este efector y desde el nivel central de Ministerio de Desarrollo Humano, desplegaron una extensa jornada sanitaria en comunidades originarias que se encuentran en la citada localidad.

El objetivo de los operativos fue fortalecer las estrategias sanitarias que se vienen aplicando en todo el territorio provincial para hacer frente a la pandemia por coronavirus, en este caso en los barrios: Laka Wichí, Qompi y Lote 5, donde residen familias originarias de las etnias pilagá y wichí.

La directora de Coordinación de Establecimientos de Atención de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, doctora Laura Filippini, quien estuvo a cargo del despliegue, informó que “el personal estuvo abocado principalmente a la vacunación COVID y a la realización de hisopados destinados a la búsqueda activa de casos positivos a coronavirus”.

Acerca de la vacunación, señaló que en la oportunidad se alcanzó hasta las personas de 18 años inclusive. Por tanto, no solo ya están vacunados los adultos mayores de 65 años y los pacientes con enfermedades de base de distintas edades, sino que también ya están cubiertos con la vacuna hasta los nacidos en el 2003, que actualmente cuentan con 18 años.

Precisó que, en el barrio Qompi, “298 personas recibieron la vacuna”, mientras que en Laka Wichí fueron 197” y en Lote 5, fueron inoculadas 15 personas. Sobre esta última comunidad, explicó que “es muy pequeña, solo cuenta con alrededor de 15 familias”. Al tiempo resaltó que los vacunadores, no solo hicieron el suministro de cada dosis, sino que acompañaron el accionar con diálogos con los vecinos para concientizar sobre los beneficios de estar protegidos mediante dicha vacuna.

Destacó, asimismo, que “para aquellos que no podían acercarse hasta los centros de salud de cada comunidad”, donde se hicieron los operativos “se dispuso la vacunación en los propios domicilios”. Y que en las tres, sumaron un total de “495 vacunados, que es un número importante, teniendo en cuenta que son poblaciones de pocos habitantes”.

Situación

Cabe mencionarse que, en las últimas semanas, varias localidades del interior, ubicadas en diferentes distritos sanitarios, reportaron un aumento en la cifra de contagios, motivo por el cual, el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Humano, refuerzan las estrategias dirigidas a la prevención, como también al control de la circulación y transmisión del virus en dichos puntos geográficos.

Hisopados

En relación a los testeos, comentó que “se profundizaron en estas comunidades”, en el marco de la búsqueda activa de casos que se lleva a cabo en toda la provincia, esencialmente dirigida a detectar, mediante hisopados, los casos positivos asintomáticos “que, aunque no presentan síntomas, igualmente contagian a otras personas, por eso es fundamental la detección temprana”.

“Las personas que arrojaron resultados positivos fueron trasladas al CAS habilitado en Pozo del Tigre, donde se les hará el seguimiento médico correspondiente, con todas las atenciones y controles necesarios, a cargo de un equipo de salud multidisciplinario, como se viene haciendo en todos los CAS de la provincia, tanto en la capital como en el interior”, avanzó la funcionaria.

Valoró por último el trabajo de los profesionales y agentes de los equipos locales, tanto del hospital de Pozo del Tigre como de los centros sanitarios de cada una de las comunidades, quienes “vienen haciendo una tarea sin igual, sosteniendo la lucha contra el virus desde el primer momento y además, día a día, siguen manteniendo los demás servicios de salud, disponibles”.

