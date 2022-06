Covid-19: ante el severo aumento de casos piden inmunizarse y reforzar medidas de bioseguridad

Compartir

La directora de Epidemiología, la doctora Claudia Rodríguez, advirtió que “en esta última semana tuvimos un aumento importante de casos positivos de coronavirus”, por lo que instó a redoblar los esfuerzos, aplicándose las dosis de refuerzo y también acentuando las medidas sanitarias.

Al respecto, la profesional manifestó “que ya veníamos observando que se iba a dar esta situación”, haciendo hincapié en un dato importante: “Por el momento no tenemos fallecidos, ni muchas personas internadas”.

En este punto, puso énfasis en informar que “hace aproximadamente once semanas no se registran pacientes fallecidos por este virus».

De tal manera, sostuvo que «el aumento que estamos teniendo en la provincia, ya lo veníamos viendo a nivel nacional, al igual que en algunas provincias vecinas” confirmando que “lo estábamos esperando”.

Al respecto, expuso que «hay varios factores” que están ocasionando estos diagnósticos positivos, indicando que uno de ellos “es la época del año en la que estamos (invierno)”.

“Es muy común que se eleve la cantidad de afecciones o infecciones respiratorias, tanto virales como bacterianas», dijo y señaló que en este momento también “hay mucha gripe, resfrío y bronquiolitis”.

A esta explicación, añadió que “el COVID, al ser un virus altamente transmisible, desplaza al resto de los agentes virales o bacterianos, predominando a todas las afecciones respiratorias”.

Además, alertó al marcar que las medidas de bioseguridad que se vienen tomando hace dos años, como ser el uso de barbijo, el distanciamiento social y la ventilación de ambientes, “están un poco relajadas” en la población.

“Venimos de los festejos del Día del Padre y de un fin de semana extra largo y este aumento que estamos teniendo debe estar relacionado a estas movilizaciones y eventos sociales”, analizó.

En ese sentido, estimó que “seguramente se continuará elevando el número de diagnósticos positivos una o dos semanas más”, apuntando que “si bien no sabemos exactamente la magnitud de esta nueva ola, es decir, cuántas personas se van a infectar, lo que sí estamos viendo es que muchos son cuadros con síntomas leves o en la mayoría asintomáticos”.

En este punto, según explicó, esta situación se debe a “que la vacuna funcionó” y en referencia recordó que cuando no se contaba con todas las dosis de inmunización, el contexto epidemiológico era distinto, “con mayor cantidad de infectados, internados y fallecidos”.

“Por eso insistimos tanto en que las personas completen su esquema de vacunación”, expresó contundente.

Cabe recordar que actualmente se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la provincia la inoculación hasta con las dos dosis de refuerzo (3° y 4° vacuna) para mayores de 18 años. Y en el caso de los menores de 5 a 17 años, ya están en condiciones de recibir el tercer componente.

“Si bien las personas concurren a inmunizarse, debemos aumentar más el porcentaje en cobertura de tercera y cuarta dosis”, cerró Rodríguez.

