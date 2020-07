Covid-19: anunciaron el reinicio del programa de ingreso administrado y ordenado a la provincia

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que no se registraron nuevos casos positivos ni sospechosos de coronavirus en la Provincia en las últimas 24 horas. Asimismo, indicó que se realizaron en el mismo período de tiempo 63 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos.

Entre los resultados de los últimos testeos, se incluyen nuevos análisis al personal de salud del Hospital de la Madre y el Niño, todos con resultados negativos.

También se señaló que son 11 los contactos estrechos de casos positivos que han tenido su segundo hisopado negativo en el día 14 de su aislamiento, razón por la cual podrán regresar a sus domicilios sin que ello signifique riesgo alguno para sus familias o para la comunidad. Estos análisis completan el estudio a los contactos estrechos de los casos del centro Juan Pablo II, ratificando los buenos resultados obtenidos de las tareas de control y bloqueo.

Se anunció que teniendo en cuenta los resultados sanitarios logrados a partir de la estrategia de detección, bloqueo y control , y al no existir circulación viral comunitaria en nuestro territorio, el Consejo resolvió el reinicio gradual del Programa de Ingreso Administrado y Ordenado a la Provincia de Formosa. El lunes se brindarán mayores detalles al respecto.

Por lo tanto, la Provincia de Formosa continúa con un total de 78 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento. Asimismo, son 63 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta la fecha; mientras tanto, continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 un total de 15 pacientes: 7 varones y 8 mujeres. La totalidad de ellos se encuentran en buen estado general y evolucionan sin síntomas al momento.

Se señaló que con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.447 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,26%.

Controles de tránsito

El jueves, ingresaron 602 camiones de carga a la provincia. En el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia fueron controladas 9.954 personas en la vía pública, siendo judicializadas 207 por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 6.311 vehículos y se secuestraron 37 de ellos.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron cinco automóviles y 40 motocicletas. Fueron notificadas 128 personas por no usar el barbijo en la vía pública.

En el cierre del parte informativo, se destacó que en el actual contexto nacional y mundial, es un logro muy importante mantener un estatus sanitario sin circulación viral comunitaria. La evidencia científica y epidemiológica indican que ésta es la realidad de Formosa hasta el presente, lo cual es resultado del acierto de las medidas sanitarias implementadas, de la rápida respuesta del sistema público de salud cuando fue requerido, y de la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas y protocolos vigentes.

“Esta realidad nos permite avanzar con el reinicio gradual del ingreso administrado y ordenado a la Provincia, tarea que llevaremos adelante con la prudencia con que lo vinimos haciendo y que exigirá de mucha paciencia de quienes deseen venir a nuestro territorio, pues el objetivo superior fue, es y seguirá siendo proteger la salud y la vida de los 640.000 formoseños. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluyó el informe leído por el ministro de Gobierno, Jorge Abel González.