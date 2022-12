Tal como lo anunciara el gobernador Gildo Insfrán, este miércoles 7, en las localidades de Laguna Blanca, Laguna Naineck, Siete Palmas y Riacho He Hé se aplicó el tercer refuerzo o quinta dosis de vacunas contra el coronavirus.

En esta oportunidad, la vacunación estuvo destinada a personas mayores de 50 años; de 18 años o más con condiciones de riesgo; con inmunocompromiso mayores de 12 años; personal de salud independientemente de la edad y estratégico; al igual que quienes residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada (residencias de adultos mayores, unidades carcelarias o penitenciarías).

También pudieron inocularse las personas mayores de 18 años que aún no poseían la tercera o cuarta dosis de las vacunas.

Al respecto, el intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, destacó: “Tuvimos otra jornada de salud y vida de una campaña que lleva adelante nuestro querido Gobernador, en nuestra localidad como así también en comunidades vecinas”.

“Desde tempranas horas, la gente se acercó a recibir esta dosis -consignó. Si bien el inicio estaba previsto para las 8 de la mañana, como ya estaban dadas las condiciones y los vecinos llegaron tempranamente, media hora antes comenzó la jornada. Fue asiduo el arribo de personas para inocularse”.

En ese sentido, puso en valor “esta inmunización tan importante” contra el COVID-19, ponderando a la vacuna como “algo tan poderoso que llevó adelante nuestro Gobierno para poder salvar muchas vidas”.

Y recalcó que “la pandemia aún no terminó”, por lo que “tenemos que seguir cuidándonos y vacunándonos”.

“Hay que ser conscientes de que esto es algo que debemos aprovechar; tenemos que estar inmunizados, ya que se habla de una posible nueva ola, que ojalá que no sea así”, marcó, resaltando que “contamos con un Gobernador que no se relaja, que está todo el tiempo atento a los detalles y viene reiterando el pedido de que la gente se vacune”.

A su vez, en la localidad de Laguna Naineck, el intendente Julio Murdoch estuvo presente en el Polideportivo Municipal, donde se desarrollaron las tareas de vacunación, y destacó el estatus sanitario de Formosa, a la vez que valoró el trabajo del personal sanitario y los voluntarios.

En ese marco, en declaraciones recogidas por esta Agencia, el director del hospital local, el doctor Gregorio Bertuol, señaló que “en este momento, la campaña a nivel provincial está haciendo hincapié en personas de 50 años en adelante, sin importar si tienen factores de riesgo; tienen que recibir la quinta dosis de refuerzo”.

“También estamos inmunizando a personas de 18 años para arriba que tengan algún factor de riesgo y a un grupo de mayores de 12 años con inmunocompromiso”, agregó el profesional.

Del mismo modo, sumó a personal de salud y estratégico, al igual que a quienes residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada.

“En la provincia de Formosa se realizó un gran trabajo con respecto a la vacunación -ponderó-. Desde el principio sabíamos que la única herramienta eficaz para esta enfermedad era la vacuna. El Gobernador ha hecho una campaña extraordinaria para inmunizar a toda la población y ahora tenemos que avanzar con los refuerzos”, finalizó.

