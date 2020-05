Covid-19: aseguran que Formosa aún no requiere de los kits de detección rápida de anticuerpos

Compartir

En la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 el médico epidemiólogo y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, aclaró que el uso del barbijo no es obligatorio dentro de un vehículo particular y se refirió a los kits de detección rápida de los anticuerpos del nuevo coronavirus.

El especialista puso en valor que “el uso del barbijo es altruista porque estamos pensando en el otro, y, el otro al usar el barbijo está pensando en nosotros. Esto nos enseña a vivir en una sociedad más solidaria, más humana, donde por sobre todo estamos manifestando el amor al prójimo, estamos produciendo una sociedad mejor”.

Puntualizó en que su utilización es obligatoria en lugares comunes con otras personas y que se debe respetar la distancia social de 2 metros, “a nivel individual, ni dentro de la casa es necesario usar el barbijo. En un lugar donde no se esté en comunicación con alguien más no hay inconvenientes”.

Romero Bruno comentó que en la provincia para confirmar si una persona está infectada, se realizan los test de PCR, los cuales revelan si existe la presencia del virus en las personas al detectar su material genético; “es el diagnóstico que sugiere el Instituto Malbrán, y lo realizamos en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad”.

El estudio demora unas 6 o 7 horas y la muestra se toma con un hisopo en el fondo de la garganta.

Sin embargo, un test serológico no detecta el virus, sino los anticuerpos que el organismo generó para defenderse del virus a partir de una muestra de sangre o plasma (una parte de la sangre) y no sirve para diagnosticar si una persona está infectada en ese momento.

En este marco, el médico informó que, por el momento, en Formosa no se realizarán estos exámenes, “no estamos encontrando la utilidad de hacer estas determinaciones ya que el periodo de contagio es durante los primeros días y eso no se detectan con estos kits. No quiere decir que no sean útiles, pero se los utilizan para estudios epidemiológicos”, culminó.