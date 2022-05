COVID-19: avanza la aplicación de las dosis de refuerzo en la provincia

Compartir

Linkedin Print

“Continuamos con la aplicación de la tercera y la cuarta dosis contra el COVID-19”, manifestó la doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología.

En efecto, de acuerdo a lo anunciado por el gobernador Gildo Insfrán, este jueves 19, de 8 a 13 horas, recibieron la inoculación los residentes de Riacho He Hé, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, Laguna Blanca, Colonia La Primavera, Colonia José María Paz, Laguna Naineck, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso.

A los adultos mayores de 40 años y a las personas inmunosuprimidas de 13 años en adelante les aplicaron la tercera o cuarta dosis de refuerzo, según correspondía. Y la tercera a los niños que cumplieron 12 años y que contaban con el esquema de la vacuna Sinopharm.

Del mismo modo, el viernes 20 será el turno de quienes residan en El Espinillo, Subteniente Masaferro (Loro Cué), Villa Real, Soldado H. Dávalos (Apayerey), Buena Vista, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

Suba de contagios

Asimismo, la doctora Rodríguez fue consultada al aumento de casos de coronavirus, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Indicó que “estamos con un pequeño aumento en distintas provincias del país”, con lo cual “lo óptimo es aumentar aún más los porcentajes de cobertura” de inmunización.

En ese sentido, puso de resalto que “en tercera dosis, en Formosa tenemos un porcentaje del 78,5% de cobertura”, en tanto que “en cuarta dosis vamos por un 22%”. “Son muy buenos números con respecto a otras provincias”, subrayó.

Insistió en que los formoseños acudan a inocularse “para ver cómo se va a ir comportando esta infección durante esta época invernal, donde generalmente aumentan todas las infecciones respiratorias”.

“Estamos observando un pequeño aumento (de casos), pero si seguimos con estas coberturas de vacunación no tendría que ser muy diferente a lo que ya vivimos con nuestra segunda ola, que fue en enero y febrero”, marcó la especialista.

Hizo notar que “no tenemos todavía un incremento en la provincia”, apuntando que “en lo que va de esta semana epidemiológica, estamos dentro de los números esperados”.

No obstante, recalcó que “no hay que relajarse, tenemos que seguir con las medidas de prevención, que son el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos o con alcohol en gel, la ventilación de los ambientes y por supuesto completar esquemas de vacunación. Aquellos que no lo iniciaron, que son muy pocos en la provincia, deben hacerlo porque comprobada está la eficacia de la vacuna”, cerró.

Compartir

Linkedin Print