Covid-19: Catamarca registró 2 días consecutivos sin fallecidos

Compartir

Linkedin Print

La provincia de Catamarca registró su segunda jornada sin muertes por coronavirus, luego de 89 días consecutivos de decesos por la enfermedad en la provincia, informaron hoy fuentes oficiales.

“Es una muy buena noticia, pero tenemos que ser cautos. La ocupación de camas descendió a menos del 50% y la media de casos semanales siguen descendiendo, pero sabemos que no hay que bajar los brazos, hay que seguirse cuidando porque vemos que hay países que tuvieron una tercera ola y nosotros queremos evitarla o que sea de muy bajo impacto para la comunidad”, dijo este mediodía la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, en diálogo con Radio Ancasti.

En esta línea, la titular de la cartera sanitaria destacó el trabajo que se viene realizando en la provincia, lo que permitió “ser una de las provincias con menor letalidad”.

“Si recuerdan, durante la primera ola prácticamente no tuvimos casos, y cuando los casos llegaron, la mortalidad también fue baja y hoy nos mantenemos de esa manera. Esto es gracias al trabajo que se realizó desde el primer día, a la campaña de vacunación y a la responsabilidad de la sociedad”, explicó.

Palladino también dijo que “por ahora no hay circulación de la variante Delta en Argentina, pero esto puede ocurrir en cualquier momento y seguramente llegará a Catamarca por lo que tenemos que estar preparados”.

Finalmente, la ministra indicó que “para fin de año esperamos tener todas las vacunas necesarias porque ya hay una producción nacional, y porque están llegando otras marcas. Nosotros tenemos al 62% de la población vacunada con primera dosis y al 80% de la población mayor de 18 años. Además tenemos al 19% de la población mayor de 18 con segunda dosis”, concluyó.

Desde el Ministerio de Salud de Catamarca informaron que la provincia registra un total de casos positivos hasta la fecha de 53.024, de los cuales 49.727 son pacientes recuperados, 2.673 casos activos y 624 fallecidos.

Compartir

Linkedin Print