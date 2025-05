COVID-19: cero casos al comenzar la semana

Situación que no se daba desde el 2020, año en el comenzó la pandemia, y que se logró gracias a la vigilancia intensificada y sostenida que lleva adelante el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

La Directora de Epidemiología y Medicina Tropical de la cartera sanitaria provincial, doctora Claudia Rodríguez, anunció este lunes, 19 de mayo, que “comenzamos la semana con cero casos positivos a COVID- 19 en toda la provincia” y además “sin ningún caso activo, ya que ayerfue dado de alta el único paciente que teníamos con ese diagnóstico”.

Amplió la funcionaria que esto no pasaba “desde hace exactamente 5 años y 4 meses” yla buena noticia de cero casos positivos detectados se viene dando ya en los últimos días “teniendo en cuenta que la semana pasadacerró con ese conteo ideal”.

Puso de resalto que “cero casos detectados y ningún activo es lo que viene persiguiendo el Gobierno de la provincia, por medio de las múltiples acciones sanitarias que se llevan a cabo de forma ininterrumpida desde el primer caso positivo COVID- 19 diagnosticado en el 2020”.

Acerca de ese caso inicial, recordó que fue detectado “en junio de 2020”.Luego “tuvimos pocos y esporádicos casos en distintos puntos de la provincia” y finalmente, desde diciembre de ese mismo año los casos positivos no cesaron hasta hoy, que conseguimos llegar a este contexto epidemiológico excelentecon cero casos detectados y cero casos activos”, remarcó con énfasis la especialista en epidemiología.

Afirmó en ese sentido, que eso “no es algo que ocurre por casualidad” sino que “es el resultado de la vigilancia epidemiológica sostenida e ininterrumpida que viene llevando a cabo el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y todos los efectores de salud que trabajan articuladamente y en red en todo el territorio formoseño”.

Explicó, que esa vigilancia consiste “en estudiar los casos febriles que realizan la consulta en los centros de salud y hospitales de nuestro sistema de salud público, tanto del interior como de la Capital, donde el médico revisa al paciente, le da las pautas que debe seguir y entre ellas, le indica los estudios de diagnóstico que forman parte de la vigilancia laboratorialque se hace, ya seapara confirmar o para descartar distintas enfermedades”.

En ese marco, puntualizó que se efectúa una pormenorizada vigilancia clínica y laboratorialde las enfermedades respiratorias (IRAs), originadas por diferentes agentes infecciosos, lo cual “se intensifica en esta época del año, cuando aumentan su circulación debido a los días más frescos y fríos”.

“En su mayoría”, aclaró “las patologías respiratorias son causadas por virus como Influenza A, Influenza B, Respiratorio sincicial (VRS), Adenovirus (ADV), Parainfluenza 1, 2 y 3, también hay otras producidas por bacterias que desarrollan enfermedades como, por ejemplo: coqueluche (tos convulsa), neumonías, faringitis y neumonía de la comunidad, entre otras”.

A su vez, hizo notar, que más allá del monitoreo que se hace a las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Desarrollo Humano “mantiene, también sin interrupciones, la vigilancia de dengue, zika, chikungunya y enfermedades eruptivas como el sarampión y rubéola”, entre otras tantas.

La provincia cuenta con laboratorios perfectamente equipados con todo lo necesario para hacer ese trabajo “equipamiento con tecnología de última generación, elementos e insumos necesarios, recurso humano capacitado e infraestructura”, subrayó Rodríguez.

Tener las vacunas al día y mantener activas las medidas preventivas

Para cerrar, la doctora dejó como mensaje a la comunidad que “a pesar del exitoso escenario epidemiológico que tenemos hoy respecto al COVID- 19, no debemos relajar los cuidados porque la constancia es lo que va hacer posible que sigamos bien”.

Sostuvo entonces, que para ello es necesario “que tengamos al día los refuerzos de la vacuna COVID- 19 tal como están indicados, según las edades y condiciones de salud”.

Replicando ese consejo para la vacunación de Calendario “ya que todas las vacunas son importantes y debemos tenerlas con los esquemas completos en tiempo y forma, de acuerdo también a las edades y condiciones de salud establecidas para cada persona”.

“En esta época del año, sobre todo, debemos controlar de tener al día las que previenen las enfermedades respiratorias como, por ejemplo, la antigripal y la que protege contra el virus sincicial respiratorio (VSR), antineumocócica, entre otras”, concluyó.