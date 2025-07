COVID 19: cerró el conteo de casos sin cambios respecto a la semana anterior

No obstante, el buen y sostenido escenario epidemiológico, instan a la población a seguir con las medidas de prevención. Entre ellas, enfatizan en la importancia de tener al día los refuerzos de la vacuna.

En la última semana se han realizado 681 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ningún resultado positivo a Coronavirus.

De esta manera no hay casos activos, no hubo altas, no permanece ningún paciente internado ni tampoco se realizaron llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario.

En ese marco, desde el inicio de la pandemia a la actualidad, se diagnosticaron 150.376 casos, de los cuales se recuperaron 148.950 y fallecieron 1.351.

De igual forma, continúa la campaña de vacunación contra el COVID 19, en todos los vacunatorios de la provincia.