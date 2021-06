Covid-19: cuarto día consecutivo que las altas médicas superan los casos diagnosticados

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, nueve personas fallecieron y 774 casos de coronavirus fueron detectados en toda la provincia de Formosa.

Los comprovincianos que perdieron la vida luchando con este virus son Petrona de 82 años, Carmelo de 67 años, Favia de 56 años, Aurelio de 56 años, Rufino de 55 años, Elodia de 52 años, Walter de 49 años y Claudia de 37 años de Formosa; y una vecina de Clorinda: Ceferina de 34 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los nuevos 774 diagnósticos, fueron detectados en el marco de los 5.915 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, en personas de entre un mes y 90 años, con el 13,1% de positividad.

Del total de casos, 558 son de Formosa Capital: 241 consultas por síntomas, 152 por búsqueda activa, 151 contactos estrechos, 11 consultas por egreso y tres controles por internación; 31 de Clorinda: 14 consultas por síntomas, 12 contactos estrechos, tres consultas por egreso y dos por búsqueda activa; 29 de Pirané: 20 contactos estrechos, siete consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; 20 de Misión Laishí: 16 contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; 19 de Laguna Naineck: 14 contactos estrechos y cinco por búsqueda activa.

También, 16 diagnósticos positivos fueron hechos en Villafañe: 11 contactos estrechos y cinco consultas por síntomas; 10 en Ibarreta: ocho contactos estrechos y dos consultas por síntomas; ocho búsquedas activas en Tres Lagunas; siete en Herradura: cuatro consultas por síntomas y tres contactos estrechos; seis en El Espinillo: tres consultas por síntomas y tres contactos estrechos; cinco en Güemes: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco contactos estrechos en Estanislao del Campo; cinco en San Martín Dos: dos contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por egreso; cinco en Palo Santo: cuatro contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro contactos estrechos en Buena Vista y otros cuatro en La Primavera; cuatro en Laguna Yema: dos contactos estrechos y dos por búsqueda activa.

Por último, tres contactos estrechos corresponden a Ceibo 13 y otros tres a Las Lomitas; tres búsquedas activas a Los Chiriguanos y otras tres a Misión Tacaaglé; tres casos a Fontana: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres a Ingeniero Juárez: dos por búsqueda activa y un contacto estrecho; dos búsquedas activas a María Cristina, dos a El Chorro y dos a Lote 8; dos contactos estrechos a Banco Payagua y dos a El Colorado; un contacto estrecho a Colonia Pastoril, otro a Riacho He He, otro a Mansilla y uno más a Villa Escolar; una consulta por síntomas a Bartolomé de las Casas y otra a Gran Guardia; una búsqueda activa a Mariano Boedo; un ingreso desde La Rioja, otro desde Misiones y uno más desde Salta.

Además, este miércoles se dará de alta médica a 1067 pacientes recuperados que son, de Formosa, 777; Clorinda, 46; Laguna Blanca, 31; Pirané, 28; Ingeniero Juárez, 25; El Espinillo, 21; Los Chiriguanos, 18; Las Lomitas, 16; Riacho He He y General Güemes, 11 en cada localidad; Estanislao del Campo e Ibarreta, 10 en cada una; Villafañe, nueve; Tatane y Misión Laishi, seis en cada lugar; El Colorado, Lote 8, Laguna Yema y Pozo del Tigre, cinco en cada uno; El Chorro, General Mansilla y María Cristina, tres en cada pueblo; General Belgrano y Laguna Naineck, dos en cada uno; Colonia Pastoril, Comandante Fontana, El Potrillo, Misión Tacaagle, Mojón de Fierro, Palo Santo, Siete Palmas, Tres Lagunas y Villa Escolar, uno en cada jurisdicción.

En ese marco, al 2 de junio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 33.537 casos de coronavirus, de los cuales 24.461 se recuperaron, 8.516 siguen activos, 525 fallecieron, 35 egresaron de la provincia; y se realizaron 579.308 test con el 5,79% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 619 camiones de carga, 107 vehículos y 204 personas; controló en la vía pública a 47.205 personas y 4.521 vehículos; labró infracciones a nueve vehículos y 236 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino una fiesta privada; y detectó cinco violaciones de cuarentenas domiciliarias por contacto estrecho.

Más altas que casos

Por último, el Consejo indicó que este miércoles es el cuarto día consecutivo en que el número de pacientes recuperados de COVID-19 supera al número de casos nuevos diarios, lográndose una reducción de casi mil casos activos en este corto período de tiempo; y aseveró que este dato es indicativo de que “el esfuerzo que estamos haciendo todos como comunidad” frente al virus, vale la pena.

A su vez, la cantidad de pacientes recuperados es un indicador que refleja la planificación y preparación del sistema de salud para enfrentar a esta pandemia inédita, así como el destacado trabajo que realiza el personal de salud en toda la provincia, con profesionalidad y un gran compromiso por el bienestar del pueblo formoseño.

Mantener los cuidados preventivos y cumplir las medidas sanitarias no solamente constituyen la principal arma frente al virus, sino que también es una muestra de respeto hacia el esfuerzo colectivo de toda la comunidad y el trabajo comprometido de todas las personas que se encuentran en la primera línea de defensa frente al virus.

“Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de seguridad, de salud, de los distintos organismos, municipios y a los voluntarios militantes por la salud y la vida”, concluyó el organismo.

