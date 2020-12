Covid-19: de los seis nuevos casos detectados, cinco corresponden al proceso de ingreso masivo

Compartir

Linkedin Print

En las últimas 24 horas se realizaron 455 tests de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando seis de ellos resultados positivos a coronavirus.

Así lo informó en su parte informativo Nº 273 correspondiente a este lunes 7 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

Según se precisó, los cinco primeros casos positivos corresponden al proceso de ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Son dos mujeres de 21 y 28 años procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; otra mujer de 66 años procedente de la provincia de Salta; y la cuarta mujer de 28 años procedente de la provincia de Chaco, que ingresó con una hija mejor de edad con el fin de visitar a familiares.

Asimismo, dio resultado positivo un varón de 15 años, oriundo y domiciliado en la provincia de Corrientes, que ingresó a la provincia para visitar a sus abuelos.

Estas cinco personas habían presentado test negativos previos, sin embargo sus hisopados de ingreso arrojaron resultados positivos a coronavirus, por lo cual fueron trasladados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 para su internación.

El sexto caso positivo es una niña de nueve años, oriunda de la ciudad de Clorinda, que es hija de una paciente que dio positivo a coronavirus previamente. Ambas se encuentran internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

Altas médicas

En la jornada de este lunes se dio de alta médica del referido nosocomio a tres pacientes: dos mujeres de 21 y 71 años y un varón de 18 años, quienes habiendo cumplido el período clínico de la infección obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.

Datos acumulados

A la fecha, Formosa posee un total de 242 casos diagnosticados, 183 recuperados, 36 activos y un fallecido por COVID-19.

Los casos en tránsito con egreso de la provincia suman 22 y la cantidad de test realizados a la fecha totaliza 28.712 (0,84% de positividad).

Clorinda

Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, los datos actuales son: 66 casos diagnosticados, diez activos y 122 personas en cuarentena.

Tareas preventivas

En las últimas 24 horas se produjeron 380 ingresos de camiones de carga y fueron controlados 9336 personas y 5889 vehículos en la vía pública, siendo infraccionados 57 vehículos por restricción de circulación y patentes y 277 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.

Hubo un ingreso irregular judicializado y se intervino en cuatro fiestas privadas.

Ingreso masivo

En otro tramo de la conferencia, el Consejo del COVID-19 indicó que “avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado y los casos prioritarios por razones humanitarias, de salud, educación y trabajos esenciales”.

Para la jornada de ayer habían confirmado su ingreso 257 personas hasta el momento, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos.

Además, se informó que “ya son 65 los certificados de PCR positivos a coronavirus que fueron enviados de manera previa por personas en la lista, cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas para cuando tengan su alta médica”.

A ello se suman “los 24 los casos positivos a coronavirus que entraron a Formosa en el marco del ingreso masivo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ellos, varios casos son de personas que vinieron con la intención de visitar familiares, con el enorme riesgo que ello implica”.

“Continuamos detectando ingresos irregulares, incumplimiento de corredores sanitarios, interviniendo fiestas privadas y recibiendo resultados positivos de contactos estrechos de casos previos diagnosticados en la provincia”, se advirtió, apuntando que “la situación epidemiológica de los lugares limítrofes a nuestra provincia sigue siendo complicada”.

“Estamos transitando uno de los momentos de mayor riesgo epidemiológico para la comunidad formoseña –se alertó-. Asumir esta realidad es comprender la enorme irresponsabilidad que significa no usar el barbijo, no lavarse las manos frecuentemente, no respetar la distancia social y ni protocolos sanitarios vigentes”.

En ese sentido, se reiteró que “usar barbijo es respetarse a uno mismo y a los que nos rodean y cumplir los protocolos es proteger a los que más queremos y cuidar la vida de todos”.

Compartir

Linkedin Print