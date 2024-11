COVID-19: efectores sanitarios del C-5 llevan a cabo un amplio trabajo de vacunación

Las vacunas son aplicadas en las casas, en los establecimientos educativos y en otras instituciones ubicadas en la zona.

Desde la semana anterior, el centro de salud del barrio 8 de Octubre y el centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón están intensificando la vacunación contra el COVID-19, mediante operativos organizados diariamente para visitar los domicilios particulares y diferentes instituciones públicas y privadas.

En ese marco, entre ambos efectores, en los últimos días, fueron aplicadas alrededor de 700 dosis, entre las escuelas de los distintos niveles, las sedes policiales, otros organismos como, por ejemplo, la oficina del Poder Judicial ubicada en el Circuito Cinco y las casas.

Respecto a eso, el director del centro de salud del barrio 8 de Octubre, el doctor Marcelo Silva, informó que durante esta semana aplicaron un total de 567 refuerzos de la vacuna.

“El lunes 4 de noviembre fueron 260; el martes 5, 206 dosis y en la mañana del miércoles 6, 101 dosis”, confirmó el funcionario, agregando que la vacunación se viene haciendo en dos turnos “con un grupo de vacunadores por la mañana y otro por la tarde”.

Indicó que el área programática de su efector “comprende 4 barrios: 8 de Octubre, Simón Bolívar, 6 de Enero, 20 de Julio y 8 de Marzo. Es una de las más grandes del Distrito Sanitario 8 y ya estamos completando la recorrida por todos nuestros barrios con la vacunación COVID-19 que estamos reforzando en estos días”.

La inmunización “va continuar con la estrategia en terreno en los siguientes días, hasta completar todas nuestras instituciones, tanto educativas como otras y las cuadras que nos faltan aún para llegar a todas las casas”, definió.

Por su parte, la directora del centro de salud “María Luisa Espinoza”, la doctora Ana Bucchi, dio a conocer que “fueron aplicadas aproximadamente 100 dosis de la vacuna COVID-19 aplicadas en estos días, mediante la vacunación en terreno, además de las que se aplican diariamente en nuestro vacunatorio, que está abierto en horario corrido, desde las 7 hasta las 20 horas, de lunes a viernes, a disposición de la comunidad”.

“Hasta el momento, se recorrió los barrios Juan Domingo Perón y Luján. Luego, continuaremos en el barrio San Isidro”, señaló.

Reflexionar, tomar

conciencia y vacunarnos

La doctora recordó que, tener aplicado el refuerzo de vacuna COVID- 19, tal como lo recomiendan las autoridades sanitarias, “es sumamente importante” porque “estamos teniendo un repunte de casos” y, para tener la inmunidad necesaria para enfrentar la enfermedad, “debemos estar al día con el esquema de vacunación para evitar que, si contraemos la enfermedad, pueda complicarse, o tengamos que internarnos o se agrave”.

Y aseguró que cuando una persona se vacuna está protegiendo a la vez a su familia, principalmente, a los adultos mayores y a quienes tienen problemas puntuales de salud, como diabetes, hipertensión y otras enfermedades de base “que son grupos que deben también vacunarse, pero con otro esquema diferente a los que no tienen enfermedades”.

“Por eso, venimos remarcando que no solo deben recibir la vacuna los grupos que suelen ser más afectados por esta enfermedad, sino que deben recibirla las personas de todas las edades a partir de los seis meses de vida”, afirmó.

Y aclaró que la vacuna tiene el efecto de aumentar las defensas contra el COVID-19. Por eso, pidió a la población reflexionar y tomar conciencia sobre el rol que tiene la vacuna “y vacunarse”, remarcando que “muchos creen que porque tiene aplicadas cuatro o cinco dosis ya están protegidos y no es así. Para tener la protección necesaria hay que estar al día con los refuerzos tal como se indican”.

Dijo, para cerrar, que hay que tener en claro “que el COVID-19 es una enfermedad nueva que, en este momento, tiene la necesidad de que nos vacunemos anualmente. Por lo tanto, no pasa lo mismo que con las vacunas de otras enfermedades como, por ejemplo, la BCG, que nos aplicamos una sola vez en la vida y es suficiente”.