COVID-19: el ciclismo de Formosa presentó su protocolo

La dirigencia del ciclismo de Formosa presentó en las últimas horas un protocolo para el posible regreso de la actividad. La misma fue elevada a la Subsecretaria de Deportes de la Provincia de Formosa y enumera los detalles de las medidas de seguridad y sobre todo de higiene para un posible regreso de la actividad de las dos ruedas.

La solicitud está dirigida al Subsecretario de Deportes, Mario Romay y el texto expresa lo siguiente:

Nos dirigimos al señor Subsecretario, a efectos de solicitarle, considere evaluar la posibilidad de autorizar a los ciclistas formoseños, volver de alguna manera a los entrenamientos que son necesarios para todo deportista.

Sin desconocer que el momento que estamos atravesando por la pandemia del Covid 19 afecta la actividad en todos los niveles, tal vez se podría flexibilizar para esta disciplina, ya que no es necesario el contacto ni la proximidad entre los ciclistas, más aún, teniendo en cuenta que nuestra provincia no cuenta con casos positivos a la fecha.

Por supuesto que se pondría en práctica un protocolo de seguridad consensuado, descontando desde ya el cumplimiento del mismo, ya que los deportistas son contestes que la única manera posible, es ser responsables y solidarios entre todos para llevar adelante una medida de este tipo.

También se fijarían pautas con respecto a las distancias a respetar; días y horarios de los lugares habilitados para tal fin; de la provisión de agua en forma individual, para no compartir termos; se podría tener en cuenta el número de terminación de los DNI, y toda otra medida que las autoridades competentes consideren necesarias para tal fin.

Esta asociación colaborará en lo que sea necesario para que los ciclistas puedan volver a rodar a la brevedad posible. Sin otro particular, y esperando que nuestro pedido pueda ser evaluado por usted y las autoridades competentes al efecto, lo saludamos con la consideración de siempre.