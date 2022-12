COVID-19: «En la última semana ha sido mejor la cobertura de vacunación»

La directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Claudia Rodríguez, expuso que “en la semana anterior, se ha mejorado en la aplicación de la cuarta y quinta dosis” de la vacuna contra el coronavirus, por lo tanto, “si bien hemos tenido muchos más casos positivos, también ha sido mejor la cobertura de inmunización”.

Precisamente, en la provincia se avanza en la aplicación del tercer refuerzo o la quinta dosis contra el COVID-19, dirigida a determinados grupos de la población, dentro del plan estratégico de vacunación.

En ese sentido, señaló que la cuarta dosis está disponible para toda la población, mientras que “la quinta es principalmente para arriba de los 18 años”. La aplicación de esta última “ha mejorado sustancialmente, aunque igual va lento”.

Con relación al último informe semanal, en el que Formosa registró 85 casos positivos, analizó que “prácticamente se triplicó la cantidad de casos”.

Dijo además la funcionaria que con este aumento de casos es “como que la población de a poco comienza a estar en alerta”, ya que “esa sensación de riesgo que antes se tenía, ha disminuido muchísimo, entonces eso hace que ya no se vacune ni se hisope y se relaje aún más con las medidas”.

No obstante, advirtió “es un aumento que lo veníamos observando y que había sido importante en semanas anteriores, pero que en esta que pasó fue considerable, sobre todo en la ciudad de Formosa”.

Rodríguez analizó en ese punto que es “un crecimiento exponencial con una velocidad de transmisión muy alta lo que se da en la Argentina, y por eso, justamente la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había remarcado el aumento que hubo de casos positivos y con fallecidos en el país”.

Sin embargo, aclaró que en Formosa aún no se tuvo que lamentar víctimas; pero confirmó que “sí hay personas internadas y con respirador que están con esquemas incompletos de vacunación. Por eso se insiste tanto en completarlos, porque es la forma que tenemos de protegernos”.

Y subrayó: “La vacunación es la medida por excelencia la que ya ha demostrado su eficacia en olas anteriores”.

“En cambio, si la mayoría de la población no tiene las dosis completas vamos a volver otra vez a lo que fue el 2021 con la cantidad de personas internadas y fallecidos, por ello es que se insiste tanto”, alertó.

Para finalizar, reiteró que en todos los centros de salud y hospitales de la provincia están habilitados para la aplicación de las vacunas contra el coronavirus.

