Covid-19: en las últimas 24 horas 17 personas fallecieron y se registraron 424 nuevos casos

Compartir

Linkedin Print

Ayer al mediodía, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, 17 comprovincianos fallecieron y 424 fueron diagnosticados con coronavirus en todo el territorio provincial.

Los fallecimientos son de nueve vecinos de Formosa: Lucia de 80 años, Demetrio de 69 años, Rafael de 68 años, Carlos de 61 años, Israel de 61 años, Mauro de 57 años, Orlando de 44 años, Félix de 39 años y Sandra de 31 años; un vecino de Las Lomitas: José de 66 años; un vecino de Ibarreta: Genaro de 48 años; un vecino de Clorinda: Alfredo de 58 años; un vecino de Ingeniero Juárez: Teodoro de 65 años; dos vecinos de Laguna Blanca: Cecilio de 80 años e Irma de 67 años; un vecino de Laguna Naineck: Juan de 75 años; y una vecina de Laguna Yema: Juana de 43 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 424 casos nuevos, se detectaron en personas de entre uno y 81 años de edad, en el marco de los 4.963 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 8,5% de positividad.

Del total de diagnósticos, 224 corresponden a Formosa Capital: 96 contactos estrechos, 91 consultas por síntomas, 32 por búsqueda activa, tres consultas por egreso y dos controles por internación; 31 a Pirané: 13 contactos estrechos, 11 por búsqueda activa y siete consultas por síntomas; 13 a Laguna Blanca: cinco contactos estrechos, cinco consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; 13 a Ibarreta: seis contactos estrechos, cuatro por búsqueda activa y tres consultas por síntomas; 12 a Clorinda: cinco consultas por síntomas, cuatro contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por egreso; 12 a El Colorado: siete contactos estrechos y cinco consultas por síntomas; 12 a Los Chiriguanos: ocho contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; 12 a Las Lomitas: siete contactos estrechos, tres consultas por síntomas y dos por búsqueda activa.

Además, 11 casos son de Fontana: ocho consultas por síntomas y tres contactos estrechos; 10 de Riacho He He: siete consultas por síntomas, dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; 10 contactos estrechos de Laguna Yema; 10 de El Espinillo: nueve contactos estrechos y una consulta por síntomas; siete de Estanislao del Campo: cinco contactos estrechos, una consulta por síntomas y una consulta por egreso; seis de General Güemes: cinco contactos estrechos y una consulta por síntomas; cinco de Ingeniero Juárez: tres consultas por síntomas y dos contactos estrechos; cinco de Laguna Naineck: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cuatro de Villafañe: tres contactos estrechos y una consulta por egreso; tres contactos estrechos de Tres Lagunas y otros tres de Belgrano.

Completan el total de diagnósticos, los dos casos detectados en Palo Santo por consulta por síntomas y dos más en Pozo de Maza; dos búsquedas activas en Tucumancito, dos en Lote 8 y dos más en Villa Dos Trece; dos contactos estrechos en Villa Dos Trece y dos más en Misión Laishí; una búsqueda activa en El Chorro, otra en Mojón de Fierro y una más en Gran Guardia; un contacto estrecho en Mansilla y otro en Herradura; una consulta por síntomas en La Primavera y otra en San Martín Dos.

Por otro lado, durante la jornada de ayer se dio de alta médica a 530 pacientes recuperados que son de Formosa, 344; Pirané, 37; Misión Laishí, 35; Laguna Blanca, 29; El Colorado, 17; Ibarreta, 12; Riacho He He, 11; Clorinda, nueve; Ingeniero Juárez y General Güemes, siete en cada localidad; Laguna Yema y Las Lomitas, cinco en cada una; Comandante Fontana, cuatro; Pozo de Maza, dos; y Colonia Pastoril, Estanislao del Campo, Lote 8, Villafañe, Misión Tacaaglé y Mojón de Fierro, uno en cada jurisdicción.

En ese contexto, al día de la fecha en la provincia de Formosa se diagnosticaron 42.071 casos de COVID, de los cuales 36.353 se recuperaron, 4.956 están activos, 727 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se realizaron 661.732 test con el 6,36% de positividad acumulada.

Controles

La Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 759 camiones de carga, 122 vehículos y 250 personas; controló en la vía pública a 38.479 personas y 4.804 vehículos; labró infracciones a 16 vehículos y 227 personas por incumplimiento de medidas sanitarias: intervino una fiesta privada; detectó dos ingresos irregulares judicializados, una violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho y una violación de aislamiento domiciliario de caso positivo.

Campaña de vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19 el Consejo reiteró que, el jueves, recibieron la vacuna los adultos de las clases 1966 a 1976 residentes en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa Dos Trece, El Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Mayor Villafañe, Km.142 N.R.B., Colonia el Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica. Se incluyó en dicha jornada la inmunización de las personas residentes de cada una de estas localidades que integran los grupos de riesgo de clases 1977 a 2003.

Asimismo, ayer fueron vacunadas las clases 1966 a 1976 de las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subte. Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, km. 503 N.R.B., Estanislao del Campo, Colonia Juan B. Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Choyas.

Por otro lado, hoy serán vacunados los adultos de las clases 1966 a 1976 de las localidades de Pozo del Tigre, Misión San Nicolás, Lote 67, Pozo Verde, Soldado Villalba, Villa Gral. Urquiza, Campo Alegre, Paso Naite, Las Lomitas, La Bomba, Colonia Muñiz, Campo del Cielo, Punta del Agua, Juan G. Bazán y Fortín Soledad.

También, en la continuidad de la campaña de vacunación correspondiente al mes de junio, el Gobernador de la Provincia anunció que, el próximo martes estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna SPUTNIK V los adultos de 72 años y mayores residentes en la ciudad de Formosa.

A su vez, el miércoles será el turno de las clases 1977 a 1983 residentes en la ciudad de Clorinda. Ese mismo día se avanzará con la aplicación de la segunda dosis a todos los docentes de las Delegaciones Zonales de María Cristina, Ramón Lista (El Potrillo) y Matacos, que hayan recibido la primera dosis de la vacuna SINOPHARM.

El jueves se hará lo propio con los adultos de las clases 1977 a 1983 residentes en las localidades de Laguna Naineck, Riacho He He, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, La Primavera, Loma Hermosa, Villa Lucero, Palma Sola, San Juan, Siete Palmas, El Espinillo, Subte. Massaferro “Loro Cue”, Villa Real, Buena Vista, Soldado Heriberto Davalos “Apayerey”, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, Gral. M. Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

En simultáneo con el cronograma anunciado, se avanzará con la aplicación de la primera dosis al personal docente que presta servicio efectivo en los distintos establecimientos educativos de cada una de las localidades mencionadas.

Y al mismo tiempo, se habilitará la inscripción para recibir la vacuna contra el Covid-19 para las personas que integren los grupos de riesgo de las clases 1984 a 2003 residentes en las localidades donde se llevarán a cabo las jornadas de vacunación general anunciadas precedentemente.

Compartir

Linkedin Print