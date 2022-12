COVID-19: «Hay un aumento en la cantidad de casos semana a semana»

La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología, se refirió al cuadro de situación del COVID-19 en la provincia, haciendo hincapié en las medidas sanitarias de prevención.

Indicó que “todavía tenemos una situación epidemiológica buena. Se registraron 31 casos positivos en toda la provincia y 39 la semana anterior”.

“Esto nos está indicando que tenemos una tendencia en alta en la cantidad de casos positivos, y eso hace que nos tengamos que ocupar del tema, para lo cual debemos estar atentos para que no se disparen” los contagios, advirtió.

Circulación simultánea

A su vez, dijo que “estamos con una circulación simultánea importante del virus de la gripe en el país y en la ciudad de Formosa”, no obstante, “no hubo complicaciones importantes ni fallecidos” por ello.

En ese sentido, en cuanto a las medidas sanitarias mencionó al uso del barbijo, que “si bien no es obligatorio en el ámbito nacional ni provincial, es recomendable en estos momentos donde hay un aumento en la cantidad de casos semana a semana”.

“Es importante volver a usarlo, principalmente en lugares cerrados, con poca ventilación o mayor cantidad de gente”, remarcó, además de mantener la distancia de un metro y medio, el lavado frecuente de manos con alcohol, ventilar los ambientes y evitar compartir bombillas y vasos.

Asimismo, ante la aparición de los primeros síntomas, recalcó que las personas acudan al médico y también se hisopen. “Hay que saber si lo que se tiene es COVID o gripe, ya que la conducta a seguir va a ser diferente”, marcó.

Y amplió diciendo que “en el caso del coronavirus, el aislamiento debe realizarse en el domicilio durante siete días, tal como lo veníamos haciendo; el protocolo no ha cambiado”.

Esto tiene que ver con la transmisibilidad del virus, que es “muy rápida”, explicó la profesional.

“Comparado con el virus de la gripe, que también se transmite fácil, no es en la misma magnitud que lo hace el COVID”, señaló, por último.