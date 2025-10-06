COVID- 19: hubo aumento de casos

Recordaron que estar al día con los refuerzos de la vacuna y seguir cumpliendo las medidas de prevención, son las únicas barreras para evitar la transmisión de esta enfermedad, considerando que el virus se mantiene circulando activamente en la comunidad.

En la última semana se han realizado 565 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 48 de ellos resultados positivos a Coronavirus, con un índice de positividad 8,5 %.

Del total, 42 corresponden a Formosa; dos a El Colorado; uno a Tatané, uno a Laguna Blanca, uno a Villa Dos Trece y uno a Pirané.

Hay en total 57 casos activos, se registraron 21 altas, hay un paciente internado y se realizaron 209 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes.

En ese marco, desde el inicio de la pandemia al día de hoy se diagnosticaron 150.596 de los cuales se recuperaron 149.112 y fallecieron 1.351.

Asimismo, se recordó que sigue vigente la campaña de vacunación en todos los vacunatorios de la provincia.