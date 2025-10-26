COVID-19: importante aumento de casos positivos en la última semana

El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) de la provincia emitió un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención ante un incremento sostenido de casos de coronavirus, registrado durante la última semana. Las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de mantener los cuidados básicos para evitar nuevos contagios y proteger a los grupos de riesgo.

Reporte

Según el parte informativo difundido este domingo 26, en los últimos siete días se realizaron 627 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 120 dieron resultado positivo, lo que representa un índice de positividad del 19,1%. La cifra genera preocupación en el ámbito sanitario, ya que implica un repunte significativo respecto de semanas anteriores.

De acuerdo al informe, Formosa Capital concentra la mayor cantidad de contagios, con 85 casos nuevos, seguida por Las Lomitas (11), Palo Santo (6), Clorinda (5) y El Espinillo (4). En tanto, El Colorado y General Mansilla registraron tres casos cada una, Pozo del Tigre dos, y Laguna Naineck uno.

Actualmente, se contabilizan 130 casos activos en toda la provincia, con dos pacientes internados y 38 altas médicas recientes. Además, los equipos de salud realizaron 448 llamadas de seguimiento clínico diario a personas con diagnóstico confirmado, como parte del monitoreo permanente de su evolución.

Desde el Ministerio recordaron las medidas preventivas que deben mantenerse activas para reducir los contagios: mantener la distancia en espacios concurridos, higienizarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel, ventilar los ambientes, usar barbijo en lugares cerrados o ante personas con síntomas, y evitar compartir utensilios personales como bombillas o vasos.

También se recomendó consultar al médico y realizarse el hisopado ante los primeros síntomas compatibles con COVID-19, además de completar los refuerzos de vacunación vigentes.

En cuanto a los datos acumulados desde el inicio de la pandemia, la provincia de Formosa contabiliza 150.782 casos diagnosticados, de los cuales 149.224 personas se han recuperado, mientras que 1.351 fallecieron a causa del virus.

Finalmente, las autoridades provinciales remarcaron que la campaña de vacunación continúa activa en todo el territorio, e instaron a la comunidad a mantener la responsabilidad individual y colectiva para evitar una nueva escalada de contagios.

“La pandemia no terminó. Aunque la situación está controlada, el virus sigue circulando y es fundamental sostener las medidas de prevención y vacunación”, señalaron desde el MDH.