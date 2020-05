COVID-19: la FEVA se asesora con especialistas

Compartir

La Federación del Voleibol Argentino se ubicó a la vanguardia en materia deportiva a la hora de prevenir contagios en los inicios de la Pandemia COVID-19, suspendiendo y sugiriendo la suspensión de actividades deportivas en todo el país, entrenamientos, concentraciones y todo tipo de actividades, poniendo la salud por encima de cualquier objetivo.

En estos tiempos en los que las fases de la cuarentena van evolucionando según las estadísticas y en diferentes regiones, hemos iniciado una ronda de consultas con especialistas (infectólogos, médicos, psicólogos) con el fin de delinear un protocolo de prevención ante un eventual regreso paulatino de ciertas actividades deportivas.

Siempre actuando bajo las indicaciones de los organismos oficiales, y acatando todas las disposiciones al respecto tanto a nivel nacional como en las distintas provincias, las consultas sobre las particularidades de nuestra actividad nos permiten un abanico de posibilidades por provincia (según los casos), por actividad (al aire libre, bajo techo) y por cantidad de personas involucradas.

La FeVA no tomará decisiones prematuras respecto del regreso a la actividad a pesar de trabajar sobre protocolos que permitirían un marco más seguro para nuestros y nuestras atletas, entrenadores y entrenadoras, trabajadores y trabajadoras, y todas las personas involucradas en la actividad.

No se trata tan sólo de la competencia, sino incluso del regreso a los entrenamientos. La salud es la prioridad, no existe ninguna urgencia institucional, comercial o política que pueda acelerar el proceso que tiene como base cuidarnos entre todos y todas.

No obstante ello, los ejemplos en el mundo serán de gran ayuda, adaptando a nuestra coyuntura, infraestructura y organización. Los protocolos y recomendaciones han sido tan intensamente modificados al ritmo del aprendizaje sobre un virus completamente desconocido que se trataría de una irresponsabilidad del vóley argentino adelantar etapas en este momento tan particular.

Seguimos trabajando en capacitación, orden institucional, gestión comercial, marketing, integración deportiva con todo el país, charlas, antidoping, organización deportiva, planificación, agendas… Siempre priorizando las normas dictadas por las autoridades mundiales (OMS, FIVB, CSV) y nacionales (MSAL) seguiremos avanzando para estar preparados en todos los escenarios que se planteen.