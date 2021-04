Covid-19: laboratorios privados fueron autorizados a realizar los test, pero no lo hacen por falta de habilitación sanitaria

Compartir

El Dr. Arnaldo Palacios, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos de Formosa, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a la habilitación de laboratorios privados para realizar los tests para determinar si se contrajo o no Covid-19. Aseveró que si bien ya fueron “autorizados” aún no lo hacen porque falta la “habilitación sanitaria” que debe ser expedida por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa.

“A inicio de mes el Ministerio de Desarrollo Humano sacó una resolución y la comunicó al Colegio autorizando, previa habilitación sanitaria, a los laboratorios poder realizar PCR para el coronavirus”, comenzó diciendo el mismo y agregó que en la resolución además se agrega que “para la habilitación se deben hacer las normativas, es lo que estaría faltando por lo cual se está trabajando”.

Reconoció que actualmente no realizan el PCR porque “no estamos habilitados”. “Los laboratorios necesitan la habilitación sanitaria para iniciar su trabajo, es el pasito que estaría faltando”, reconoció.

Seguidamente el Dr. Palacios contó que la provincia de Formosa utiliza la técnica de PCR isotérmica y RCT que es la que hace el laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad. “Tengo conocimiento de manera informal que esas dos son las técnicas que utiliza”, añadió.

Al referirse a los laboratorios expresó que la mayoría está en condiciones de hacer el PCR isotérmica que “es la que requiere una infraestructura menos compleja”.

Reglamentación

Al ser consultado de cómo “operarían” en cuanto a los resultados de las pruebas respondió que “en la reglamentación se estipulará eso. Estimo que será como hacemos la notificación de los otros diagnósticos de declaración obligatoria como por ejemplo sucede con el dengue, sarampión, etc, lo cual debe ser cargado para el registro nacional, porque en base a eso se ve cómo se siguen las políticas sanitarias”.

“Creo que los mecanismos serán como con el dengue, donde hasta ahora seguimos declarando los positivos y negativos”, finalizó diciendo el profesional.

