COVID 19: las personas que no pudieron vacunarse en su turno, podrán reprogramar la aplicación

El medico infectólogo Julián Bibolini, durante el parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servían”, brindó información para las personas que no se asistieron a aplicarse la vacuna el día que les correspondía.

Asimismo, expresó que “aquellas personas que por algún motivo particular no pudieron asistir a la vacunarse el día correspondiente, pueden asistir al centro de salud más cercano a su domicilio, para planificar su vacunación y desde allí se solicitará la dosis”.

Además, hizo hincapié en la importancia de la inoculación: “Vacúnense, porque es una herramienta fundamental” y recordó que “está dando buenos resultados, eso se pudo demostrar en los lugares donde ya alcanzó un número significativo de dosis aplicadas”.

En esa misma línea, el profesional afirmó que “a eso queremos llegar para que toda la población se beneficie y aquellos que no puedan vacunarse por ciertas razones, sean cubiertos por la protección de rebaño”.

UTI

Por otra parte, el infectólogo puntualizó que, actualmente, hay 143 personas internadas en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) de toda la provincia; y lamentó que “estos pacientes son los tienen mayor probabilidad de mortalidad”.

Siguiendo ese orden, informó que más del 80% son personas que se internaron hace más de 10 días; y aseveró: “Los cuadros se descompensan luego de quinto o décimo día del diagnóstico”.

Para concluir, hizo un llamado a la comunidad y dijo que “sigamos respetando las medidas de cuidado y tengamos paciencia con las vacunas, porque hay mucha gente que todavía no fue inoculada”.

