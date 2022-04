Covid-19: leve aumento de casos pero pocos en terapia intensiva

Compartir

A nivel nacional la positividad pasó de 7% a principio de abril a estar cerca del 10%, y lo mismo sucede en la Ciudad Buenos Aires. «Esto está dentro de lo esperable porque estamos entrando en el otoño-invierno», indicó a Télam Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología.

Los casos detectados de coronavirus aumentaron levemente y también la positividad (confirmados sobre pruebas realizadas) en la última semana a nivel país, lo que podría indicar un cambio en la tendencia de la curva, que según especialistas es «esperable» frente al comienzo del frío y la circulación de la variante Ómicron BA.2, en tanto que las internaciones en terapia intensiva y las personas fallecidas continúan bajas.

«Comenzamos a ver un aumento muy muy leve. Esto está dentro de lo esperable porque estamos entrando en el otoño-invierno», indicó a Télam Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud.

La especialista y funcionaria señaló que «desde el Ministerio sabemos que es esperable que haya un aumento de casos de Covid -no sabemos si este incremento implica que ya empezó o no- y lo que no sabemos es cómo será con la co-circulación de otros virus respiratorios, que también es esperable que aumenten su circulación».

«Se empieza a notar en las estadísticas un crecimiento de los casos detectados. Sin dudas, con los cambios de criterio en el testeo va a ser cada vez más compleja la detección, pero aún así en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires ya comienzan a verse leves aumentos en las notificaciones y también en la positividad», indicó a Télam el contador Martín Barrionuevo, que analiza datos desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo a su trabajo que toma como base las cifras del Ministerio de Salud, a nivel nacional la positividad pasó de 7% a principio de abril a estar hoy cerca del 10%, y lo mismo sucede en la Ciudad Buenos Aires.

Por su parte, el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga detalló que «el promedio de confirmados semanales a nivel nacional ordenados por fecha de inicio de síntomas entre el 10 y el 16 de abril fue de 637, mientras que la semana pasada (entre el 17 y el 23 de abril) fue de 699».

«Hay que tener en cuenta que estas cifras son por fecha de inicio de síntomas, que es una manera de evitar las variaciones de las fechas de cargas, pero que también pueden ser incompletas porque puede haber casos que se notifiquen dentro de un tiempo que corresponden a estas semanas», indicó Aliaga.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el investigador señaló que «desde hace unas semanas se ve una curva que sube muy lentamente pero en forma sostenida».

