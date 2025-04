COVID- 19: los casos se contabilizaron sin notables modificaciones respecto de la semana pasada

En este tramo del año en el que las enfermedades respiratorias comienzan a circular con mayor frecuencia, desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia se reiteró el pedido a la comunidad para que mantenga al día su esquema de vacunación y refuerce las medidas de cuidado, especialmente frente a virus de alta transmisibilidad como el COVID-19.

Así se informó en el parte semanal de situación epidemiológica dado a conocer este domingo 27 de abril, donde se indicó que durante los últimos siete días se realizaron 351 test de vigilancia y búsqueda activa de casos en todo el territorio provincial, de los cuales dos resultaron positivos para coronavirus. Con un índice de positividad del 0,6%, los casos se detectaron en las localidades de Formosa capital y Laguna Blanca, respectivamente.

Actualmente, son solo dos los casos activos en la provincia. Además, se reportaron cinco altas médicas durante la semana, y no hay pacientes internados cursando la enfermedad en ningún hospital provincial, lo cual refleja una situación epidemiológica estable pero que no deja de exigir vigilancia continua.

Como parte del protocolo de seguimiento clínico, se realizaron 16 llamadas telefónicas a pacientes con diagnóstico activo de COVID-19. Estas acciones permiten monitorear la evolución de los cuadros clínicos y actuar con celeridad ante cualquier complicación, especialmente en personas con factores de riesgo.

Desde el inicio de la pandemia, Formosa ha registrado un total de 150.321 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 148.891 corresponden a pacientes recuperados. En tanto, 1.351 personas fallecieron a causa del virus, lo que da cuenta del impacto que tuvo la enfermedad en los últimos años y la importancia de sostener los mecanismos de prevención.

En este sentido, se recordó que continúa la campaña de vacunación en todos los vacunatorios habilitados de la provincia. Además, en la ciudad de Formosa funcionan dos postas móviles destinadas a facilitar el acceso a las vacunas, tanto del calendario nacional como las correspondientes a refuerzos de COVID-19 y gripe.

Una de estas carpas está ubicada en la Plaza San Martín, sobre la intersección de Avenida 25 de Mayo y calle Fontana, mientras que la otra se encuentra en el Paseo Peatonal, a la altura de Avenida 25 de Mayo y calle Rivadavia. Ambas funcionan todos los días de la semana, de lunes a domingo, en el horario de 17 a 20 horas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de no postergar la vacunación, especialmente en personas mayores, niños pequeños, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas. Asimismo, remarcaron la necesidad de continuar con hábitos de cuidado como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y la consulta médica temprana ante síntomas respiratorios.

“Estamos en una etapa del año en la que aumentan las patologías respiratorias, y el coronavirus sigue siendo una de ellas. Si bien hoy los números son bajos, no debemos bajar la guardia”, indicaron desde la cartera sanitaria provincial.