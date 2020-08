Covid-19: no habrá Moto GP este año en Argentina

Compartir

Pese a las intenciones de todas las partes, no se correrá este año en Termas del Río Hondo. Eso sí, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) advirtió que le buscará un lugar en el calendario 2021 a la carrera que iba a desarrollarse en Santiago del Estero. “Los avances en el control de la pandemia a nivel mundial aún no son suficientes”, explicaron los organizadores.

Finalmente, la carrera de MotoGP que se correría en la Argentina, los próximo 20, 21 y 22 de noviembre, no tendrá lugar. El GP iba a ser en el circuito de Termas de Río Hondo y fue cancelado debido a la pandemia, según lo confirmaron la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación de Equipos de Competición (IRTA) y la empresa organizadora del mundial, la española Dorna Sports.

“A pesar de todos los esfuerzos que en forma conjunta realizaron FIM, IRTA, Dorna Sports, el Gobierno de Santiago del Estero, el Inprotur y Grupo OSD para lograr la efectiva realización del Gran Premio esta temporada, se debe comunicar la cancelación del Gran Premio Motul MotoGP de la Argentina 2020 y la puesta en marcha de los trabajos para su realización en 2021”, indicó el comunicado emitido por la FIM.

“Los avances en el control de la pandemia a nivel mundial aún no son suficientes para garantizar la realización del evento con estándares de seguridad para el público, proveedores, equipos de producción e invitados”, señaló el anuncio.

En este sentido, consignó que “se buscará una nueva fecha en el calendario 2021” para reprogramar el certamen.

“El Gran Premio de la República Argentina se ha convertido en un gran evento latinoamericano con presencia de miles de fanáticos provenientes de Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Bolivia y Paraguay, así que se buscará una nueva fecha en el calendario de 2021”, añadió el comunicado oficial.

Además de la carrera de la Argentina, fueron canceladas en forma definitiva las competencias previstas en Tailandia y Malasia, se sumó otro Gran Premio en Valencia y se espera que las otras dos también sean reemplazadas este año por pruebas en países europeos, según aclaró Carmelo Ezpeleta, el máximo responsable de Dorna Sports.