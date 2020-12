Covid-19: Olivera reiteró que las restricciones en Formosa “carecen de sentido común”

Compartir

Linkedin Print

En el piso de Expres en Radio el concejal capitalino Fabián Olivera hizo un análisis de las restricciones en la ciudad en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus y lanzó que carecen de sentido común; también habló del rol de la oposición dejando en claro que desde su espacio trabajan fuertemente para “posgildismo”.

Restricciones

Primero el edil se refirió a la restricción en el marco de la cuarentena donde dijo “creo que son un abuso. Ayer justamente visité dos lugares gastronómicos, creo son los más seguros en cuanto al protocolo. Que en diez meses de cuarentena los gastronómicos hayan trabajado solamente siete semanas denota una falta de sentido común, caprichos. Creo que no nos perdemos nada cuando no vemos las conferencias de la Mesa del Covid, porque ha perdido la seriedad, la gente no cree más, hay un desgaste terrible de los funcionarios con la gente”.

Asimismo, indicó que días atrás pidió al gobernador Gildo Insfrán que reemplace al ministro Jorge Gonzáles porque “hay una falta de credibilidad para con la gente, porque perdió seriedad con las burlas constantes, logró instalar un personaje que le es muy útil al Gobernador para cubrirlo, porque hoy todo el mundo habla de Gonzáles y no de Insfrán”.

La gente quiere

escuchar a Insfrán

“Le pedí también al Gobernador que explique qué pasa con Clorinda, porque la gente lo votó a él y es quien debe rendir cuentas, necesita escucharlo, que hable de las cuestiones que interesan, la sociedad lo quiere escuchar a él y no a González; la relación del Ministro con la gente está desgastada, descreída, pasó a ser un personaje que no causa nada”, aseveró el radical.

“No sabemos qué

podemos hacer y qué no”

Seguidamente, expuso que “hay falta de sentido común, incoherencia y capricho. La verdad que después de tanto tiempo ver las incoherencias de las medidas no tiene explicación”, indicó.

Lamentó también que “desde el Gobierno no saben dar respuestas cuando se les indaga al respecto. Yo creo que todas las decisiones que se toman parten del gobernador Insfrán”.

Oposición

Por otro lado, Olivera fue indagado respecto al rol de la oposición en Formosa. “La oposición ha sido muy rigurosa respecto a las decisiones que se han tomado en Formosa en torno a la pandemia”, clarificó.

“Nosotros no solo hablamos de ser oposición sino que estamos trabajando en una opción, yo sigo convencido de que tenemos que armar un frente bien plural, hay que escuchar a los jóvenes, empresarios, a los abuelos, a los presidentes de clubes, gastronómicos, peronistas disidentes, etc, el pos-gildismo tenemos que ser nosotros”, expuso y añadió que “particularmente yo me considero un radical del campo nacional y popular, por eso creo tener muchas coincidencias con peronistas; creo que para el posgildismo el gran frente que tenemos que construir no solo tiene que ser nuevo, sino creíble”.

“Hablo no solamente de renovación sino de credibilidad. Tenemos que construir algo en que la gente confíe. Yo estoy trabajando fuertemente en el posgildismo, que será un espacio con otra forma de hacer política, creíble y renovado; para ser creíbles hay que tener sintonía con el modelo de ciudad que se tiene y de ahí contener y escuchar a los sectores que están excluidos y enojados”, confió

Dijo además que lo que se vive en Formosa es “gildismo” y no “justicialismo”. “Creo que es gildismo porque así lo dicen ellos mismos, solo se acuerdan de Perón en aniversarios”.

Elecciones legislativas

En otro tramo de la entrevista, el concejal fue indagado por las elecciones del año próximo. “En la capital el Frente de la Victoria es el gildismo, y Valores Ciudadanos es el jofreismo, las diferencias están muy marcadas”, señaló

“En las elecciones anteriores la provincia le dio a Ramiro Fernández Patri un montón de recursos para que le gane la intendencia a Jofré, pero no pudo. Creo que esas cosas pasan solamente acá, porque improvisar un candidato netamente con los recursos de la provincia es una locura; esto dejó al desnudo la gran diferencia política, porque al Dr. Insfrán no le daba lo mismo que gane Jofré o De Vido”, aseveró.

“Nosotros como espacio de oposición aspiramos para el año que viene ganar en la capital, vamos a hacer lo mejor posible; todavía no hablamos de candidatos, pero tenemos la responsabilidad de unirnos, en el marco de la Ley De Lemas, creo que está bueno competir porque así uno avanza en los espacios”, confió.

Mensaje a la ciudadanía

Por último, Olivera fue invitado a dar un mensaje de fin de año a la sociedad formoseña. “Fue un año para el olvido, al formoseño le digo que tenga paciencia, que no pierda las esperanzas, que disfrute de la familia”, cerró.

Compartir

Linkedin Print