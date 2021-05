Covid-19: once comprovincianos fallecieron y se detectaron 692 casos nuevos

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó en un nuevo parte de prensa, que en las últimas 24 horas once formoseños fallecieron y 692 resultaron con diagnóstico positivo de coronavirus en todo el territorio provincial.

Las víctimas fatales son seis vecinos de Formosa Capital: Nicolás de 73 años, Cesar de 73 años, Cesar de 68 años, José de 68 años, Roque de 61 años y Olga de 64 años; cuatro vecinos de Clorinda: Severina de 95 años, Pedro de 50 años, Norma de 59 años y Aníbal de 47 años; y una vecina de San Martin 2: Fausta de 64 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Asimismo, los 692 nuevos diagnósticos fueron detectados en personas de entre 45 días y 94 años, en el marco de los 5833 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, con el 11,9% de positividad, que se llevaron a cabo en las últimas 24 horas.

Del total de casos, 562 corresponden a Formosa Capital: 411 consultas por síntomas, 87 contactos estrechos, 52 por búsqueda activa, siete consultas por egreso y cinco controles por internación; 49 a Clorinda: 22 consultas por síntomas, 11 contactos estrechos, ocho por búsqueda activa y ocho consultas por egreso; 14 a Riacho He He: siete contactos estrechos, seis por búsqueda activa y una consulta por egreso; nueve búsquedas activas a Laguna Naineck; ocho a General Belgrano: cuatro consultas por egreso, tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; ocho búsquedas activas a Villafañe; siete a Laguna Blanca: cuatro contactos estrechos y tres por búsqueda activa; y seis contactos estrechos a Ingeniero Juárez.

Además, otros cinco contactos estrechos corresponden a Colonia Pastoril; cinco a Ibarreta: dos contactos estrechos, dos consultas por síntomas y una consulta por egreso; tres a Comandante Fontana: dos consultas por síntomas y un contacto estrecho; dos búsquedas activas a Misión Laishi; dos contactos estrecho a Palo Santo; dos a Pirané: un contacto estrecho y una consulta por síntomas; dos consultas por síntomas a Tatane; un contacto estrecho a Siete Palmas; una consulta por síntomas a General Güemes; una búsqueda activa a General Mansilla; un contacto estrecho a Herradura; una búsqueda activa a Misión Tacaaglé; una consulta por síntoma a Mojón de Fierro; un contacto estrecho a Posta Cambio Zalazar; y una consulta por síntomas a Villa Dos Trece.

Altas médicas

Ayer también se dio el alta médica a 187 pacientes recuperados, 138 de Formosa Capital, 30 de Clorinda, cinco de General Güemes, tres de Laguna Blanca, dos de Siete Palmas, dos de General Belgrano, dos de Misión Tacaaglé, uno de El Colorado, uno de Herradura, uno de Laguna Naineck, uno de San Martín 2 y uno que ingresó desde otra jurisdicción.

En ese contexto, al 5 de mayo, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 10.597 casos de coronavirus, de los cuales 5.038 se recuperaron, 5.349 están activos, 178 fallecieron y 32 egresaron de la provincia. Además, se realizaron 416.453 test con el 2,54% de positividad acumulada.

Los casos activos por localidad se distribuyen en Formosa: 3.802; Clorinda: 720; General Belgrano: 137; Laguna Naineck: 116; Pirané: 77; General Güemes: 54; Riacho He He: 40; Misión Tacaaglé: 31; Palo Santo: 30; El Espinillo: 28; Ibarreta: 28; Herradura: 27; Comandante Fontana: 22; Villa Escolar: 20; Misión Laishí: 19; Ingeniero Juárez: 19; Buena Vista: 17; Laguna Blanca: 15; La Primavera: 14; Siete Palmas: 12; Estanislao del Campo: 12; Villafañe: 8; Gran Guardia: 5; Subteniente Perin: 5; Posta Cambio Zalazar: 5; Colonia Pastoril: 5; Tres Lagunas: 4; General Mansilla: 4; Lamadrid: 3; Villa Dos Trece: 3; Mojón de Fierro: 2; Palma Sola: 2; Tatane: 2; Bartolomé de las Casas: 1; Guadalcazar: 1; e ingreso desde otras jurisdicciones: 59.

Campaña de Vacunación

Con relación a la campaña de vacunación contra el COVID-19, el Consejo anunció que, el martes pasado, se cumplió con esta tarea en la ciudad capital con los adultos de las clases 1965 y 1966; y este miércoles, desde tempranas horas, recibieron su vacuna los adultos de las clases 1951 a 1960 residentes en las localidades de Comandante Fontana, Ibarreta, Subteniente Perín y Estanislao del Campo.

En esa línea, se recordó que, el próximo jueves 6 de mayo, recibirán la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Pozo del Tigre y Las Lomitas.

Récord de fallecimientos

Por último, el organismo resaltó que, este miércoles, la provincia de Formosa superó el récord diario de fallecimientos por COVID 19 con 11 muertes en la última jornada. También en los casos nuevos notificados en el día de la fecha se verifica la mayor dispersión geográfica desde el inicio de la pandemia, puesto que las 692 detecciones de la última jornada se dieron en 23 localidades diferentes de la provincia.

En ese marco, el Consejo indicó que, la evolución de los contagios en las últimas semanas, genera una gran tensión sobre el sistema de salud por la significativa cantidad de casos activos de COVID 19 acumulados en muy poco tiempo y que, al 5 de mayo de 2021, alcanza el número de 5.349 personas que transitan la enfermedad, de todas las edades y en gran parte de la provincia.

A pesar de ello, se aseveró que el sistema de salud fortalecido a lo largo del tiempo y readecuado para esta emergencia, así como el esfuerzo cotidiano de todo el personal de salud, permitieron recuperar a 5.038 pacientes, al mismo tiempo que se avanza intensamente con la campaña de vacunación.

“Con el compromiso de todos y cada uno de los formoseños y formoseñas, podemos superar esta adversidad”, concluyó el parte.

