Covid-19: Provincias aplican nuevas restricciones y analizan situación

Ante el incremento exponencial de los contagios por coronavirus y la crítica ocupación de camas del sistema sanitario, autoridades provinciales aplicaron nuevas restricciones, como la suspensión de clases presenciales y medidas para reducir la circulación de personas, a la vez que analizan día a día la evolución epidemiológica.

En ese marco, los gobernadores mantenían reuniones con funcionarios de salud e intendentes para evaluar la situación en cada distrito y así definir cómo continúan los cuidados comunitarios mientras extienden las campañas de vacunación.

De hecho, Catamarca y Santa Fe aplicaron nuevas medidas, Corrientes anunció que desde mañana volverá a Fase 3, mientras ayer comenzaron a regir otras restricciones en Santiago del Estero, San Juan y San Luis.

A nivel nacional, también el jefe de Gabinete Santiago Cafiero analizaba hoy con autoridades bonaerenses y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el aumento de casos en la región, la de mayor población y circulación de personas del país.

En ese sentido, el Gobierno bonaerense apuesta a “la continuidad del esquema actual de medidas de cuidado, intensificando los controles para que las mismas se cumplan de manera estricta”, dijeron a Télam fuentes de la provincia.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo en conferencia de prensa que “venimos con un nivel de aumento de casos bastante importante” y explicó que si bien en “las últimas semanas había una ralentización en la caída de casos, producto de las medidas que se habían tomado”, ahora “las expectativas de que continuara esa tendencia (a la baja) con mayor velocidad esta semana ya están definitivamente terminadas”. En las dos últimas semanas de mayo, “el total aumentó unos 300 casos”, indicó Gollan y apuntó que “el conurbano siguió con una pequeña tendencia declinante pero en el interior aumentó. Dejó de bajar la curva como venía y está aumentando a expensas de los casos del interior y con un número altísimo en toda la provincia”.

Por eso, indicó que las nuevas medidas que puedan tomarse a partir del sábado “se inscriben en un proceso de vacunación intenso” y resaltó que “continuamos con un ritmo de vacunación muy importante, con expectativa para estos 25 días de una dimensión importantísima”.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, recordó que a pedido de intendentes del interior se emitió una resolución que pasó a algunos distritos a Fase 2, por “la incidencia de casos en los últimos 14 días y ocupación de camas de Terapia intensiva mayor al 80%”, con lo cual dijo, hay “59 municipios en Fase 2, 66 en Fase 3 y 10 en Fase 4”.

Ante ello, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, el sanitarista Enio García, sostuvo que “para que los casos bajen, mientras no tengamos a la mayoría de la población vacunada, las medidas pasan por aislamientos más estrictos”.

En Monte Hermoso, las autoridades municipales anunciaron que habrá controles en el ingreso y egreso de la ciudad a raíz de la situación epidemiológica en la región y pese a que se encuentra en la Fase 4. Además, suspendieron las reuniones sociales hasta el 31 de mayo.

En Santa Fe, el Gobierno dispuso hoy suspender a partir de mañana la modalidad de presencial de las clases en las ciudades de Rosario, San Lorenzo y Santa Fe capital, lo más poblados de la provincia, que ingresaron en la categoría de “alerta sanitaria”.

El gobierno santafesino informó que así lo dispuso el gobernador Omar Perotti luego de consultas con intendentes y presidentes de comunas y señaló que las medidas regirán por al menos 10 días.

El gobernador dijo ayer que el aumento de camas críticas quedó subsumido la última semana por nuevos pacientes que requirieron atención en unidades de terapia intensiva.

La ministra de Salud local, Sonia Martorano, admitió que “en Santa Fe estamos en un momento de alta tensión sanitaria” y en diálogo con la radio Futurock aclaró: “No digo colapso porque todo el que ha requerido atención la tiene, lo que pasa es que estamos en un límite muy finito”.

“Tenemos camas de terapia aún, pero no las necesarias para afrontar esta situación pandémica compleja y dinámica”, remarcó.

Martorano apuntó que afrontan “una situación compleja, transitando una segunda ola que no tiene comparación con la primera” y puntualizó que “está muy grave la situación en la provincia. No por contagios, pero si por la ocupación de camas”.

En Córdoba, las autoridades mantienen reuniones desde ayer con intendentes, jefes comunales y del sector productivo, económico y de servicios, con el objetivo de tratar de consensuar la ampliación de medidas restrictivas como consecuencia del aumento de contagios de coronavirus en las últimas semanas.

Mientras tanto el Gobierno no modificó el esquema de restricciones y mantiene las actividades presenciales de las clases, con suspensiones focalizadas en algunas localidades por aumento de contagios, como en las poblaciones de Colonia Bismarck, Monte Maíz y San Marcos Sud, informó la dirigencia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

La cartera de Salud también anunció que esta semana se habilitarán nuevos puntos de testeos, particularmente en la capital de Córdoba para reforzar los 16 que están en funcionamiento. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés anunció hoy que desde mañana la provincia va “a volver a Fase 3” del aislamiento social preventivo y obligatorio por el incremento de casos de coronavirus y dijo que analizaban “en detalle las medidas restrictivas”.

Valdés dijo que sólo “quedarán exceptuadas las localidades que no tienen casos ni riesgos epidemiológicos”, dado que la provincia reportó hoy un récord de contagios en las últimas 24 horas, con 718 casos nuevos de coronavirus y el mayor promedio de muertes en una semana.

