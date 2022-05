Covid-19: reiteran el llamado a vacunarse con la cuarta dosis a las personas mayores de 50 años

Compartir

El médico infectólogo del Ministerio de Desarrollo Humano, Julián Bibolini, instó a las personas mayores de 50 años que hayan recibido las tres primeras dosis de cualquier vacuna contra el COVID 19, que concurran a inocularse con la cuarta o segunda dosis de refuerzo, a alguno de los vacunatorios fijos que existen a lo largo y ancho de toda la provincia.

Del mismo modo, pueden hacerlo el personal de salud, los mayores de 12 años que sean inmunodeficientes o quienes deban viajar a un país “donde se les exija una vacuna distinta a la que tienen”.

A su vez, el especialista aclaró que “no se rechazó ni se encontró un motivo válido” para que “sea necesario, hoy en día”, vacunar a menores de 50 años; lo cual no significa que “más adelante, si hay alguna información que avale su utilización, se incorpore”.

Además, se refirió al inevitable “fin de la pandemia” y explicó que “probablemente dentro de poco se asuma que el coronavirus quedó con nosotros” porque “se habla de pandemia cuando hay una circulación de algo nuevo que superó la expectativa en todo el mundo, pero después ya queda permanente como fue el VIH o el Dengue”.

“Deja de ser pandemia y se transforma en una endemia que es cuando se instaló en un lugar, en este caso sería el mundo, el país o la provincia, entonces queda como una enfermedad más y se la registra como el resto”, subrayó.

Y agregó: “Hay que comenzar a aceptar, incorporarlo, mucha gente lo ha hecho, hay personas que les cuesta entender, pero hay que seguir insistiendo, estamos trabajando para todas las personas, las que están a favor y en contra, y lo seguiremos haciendo para el bienestar de todos”.

Parte COVID

En otro orden, Bibolini habló sobre la periodicidad de los partes informativos respecto a la cantidad de casos positivos y fallecimientos por coronavirus en la provincia; y dijo que, conforme a la metodología de trabajo del Ministerio de Salud de Nación, se decidió notificar los mismos una vez por semana.

“Se debe obviamente a que hace varias semanas, incluso meses, venimos con muy pocos casos, así que para mejor organización y que no sea necesariamente una vez por día, se hace semanal para computar mejor los datos”, argumentó.

Por último, el profesional insistió con que, si bien disminuyeron de forma notable los casos confirmados de COVID 19, el virus “no desapareció” ya que “siempre suelen aparecer”.

“Hay que usar igual el incentivo del barbijo, primero porque en Argentina subió un poquito la última semana, no mucho, pero hay que estar atentos”, señaló.

Y añadió: “Está circulando la subvariante de Ómicron que se transmite más fácil, eso ya en Córdoba y Buenos Aires; y también en China hay muchos casos, es una alerta amarilla que debemos tener, hacer el seguimiento epidemiológico”.

El otro motivo que señaló Bibolini es que “no hay dosis suficientes para la antigripal”, ya que todavía se debe seguir distribuyendo las vacunas y existen muchas personas que aún no se pudieron vacunar, por lo que “está circulando la gripe”, entonces “el barbijo es fundamental para evitar este contagio”.

“Tenemos dos patologías importantes, incluida una tercera que puede ser sarampión, habrán escuchado que hay alerta epidemiológica porque está circulando en Brasil, entonces también el barbijo sirve”, finalizó.

