Covid-19: reiteran que en la provincia aún es obligatorio el uso del barbijo en lugares cerrados

El médico infectólogo, Julián Bibolini dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la obligatoriedad del uso del barbijo y aseguró que en ninguna de las provincias han sacado definitivamente el barbijo como forma de ciudado contra el Covid.

Bibolini comenzó diciendo «en ninguna de las provincias han sacado definitivamente el uso del barbijo, lo que si se ha hecho en algunos lugares era quitar la obligatoriedad, pero si quedó la recomendación de hacerlo si o si».

«No es que sacar la obligatoriedad significa apoyar el no uso, se sigue apoyando el uso y también las recomendaciones de usarlo en lugares cerrados porque aún hay casos y en los lugares abiertos que la gente se contagie es sumamente baja, salvo que estés en un recital con 20 personas gritando al lado tuyo, en esas circunstancias te recomiendo que uses el barbijo», añadió.

«En los eventos sociales no hay mucha gente sentada sin hablar, se liberan muchas partículas de la secreción cuando uno habla, entonces la recomendación es usar barbijo», indicó.

«Si uno esta vacunado, igual puede adquirir el virus y contagiar», aseveró.

En relación a la protección que brindan las vacunas a las personas, señaló «si una persona está vacunada, de todas maneras, puede infectarse, puede adquirir una infección más leve y no se dará cuenta que esta infectado y pongo en riesgo a otras personas que por ahí no cuenta con todas las vacunas».

Viruela del mono

«La viruela del mono es una infección causada por un virus similar a la viruela, pero la viruela humana que existió muchos años en el mundo y luego fue erradicada, pero si quedó una variante que infecta a los animales salvajes, no necesariamente al mono», señaló al respecto.

«Hace muchos años que existe esto y que hay casos esporádicos y limitadas a personas que viajaban a África, hoy hay una gran cantidad en todo el mundo principalmente en Argentina que esta localizada en Buenos Aires y Córdoba y después fue apareciendo en otras provincias y ahora hay hasta en Corrientes, entonces esa infección es viral y no hay un tratamiento especifico para ello, hay que decir también que la persona puede morir por este virus, aunque no es común que eso suceda», cerró.

