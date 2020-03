COVID-19: Zárate valoró reunión con el Gobierno y pidió a los formoseños que acaten el aislamiento

Compartir

El viernes en horas de la tarde se llevó a cabo una reunión del Consejo de Atención integral de la emergencia COVID- 19 con dirigentes de la oposición legislativa en Formosa. En casa de Gobierno, el jefe de Gabinete Antonio Ferreira y el ministro de Gobierno Jorge González encabezaron el encuentro, a la que asistieron además la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel Cristina Mirassou y los médicos epidemiólogos Mario Romero Bruno y Julián Bibolini.

Participaron la diputada del bloque «Floro Bogado» Silvia Andraus Mateo, del bloque PRO-Cambiemos Enrique Eduardo Ramírez, del bloque de la UCR Osvaldo Zárate, Ricardo Rodolfo Carbajal Zieseniss y el concejal capitalino de la Unión Cívica Radical Miguel Montoya.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado Zárate expresó que fue un encuentro muy «positivo» donde pudieron expresar sus dudas e interiorizarse de todo lo que se está haciendo para evitar la propagación del virus. «Fue una reunión extensa, donde el Gobierno expuso todo lo que está haciendo para combatir la pandemia», detalló dejando en claro que «también nos pusieron al día en cuanto a los informes enviados al Instituto Malbrán para saber si los casos sospechosos son positivos o no, hasta ahora tenemos la seguridad de que en Formosa no hay contagios».

Resaltó que se estableció un canal de diálogo directo y que «obviamente nosotros manifestamos todo nuestro apoyo a las políticas que el gobierno nacional está llevando adelante como así también en el ámbito provincial».

«Todos estamos muy preocupados ante lo que sucede, nosotros exteriorizamos que este no es el momento de ninguna grieta o pelea, sino que debemos estar codo a codo para defender la salud de los formoseños», dijo.

«También manifestamos que habíamos enviado una serie de propuestas tipo económicas para ver cómo soporta la crisis el sector privado que es el más castigado, hablamos del corte de suspensión de REFSA que ahora comunicó que no habrá cortes hasta después del 31; a la vez pedimos que el Banco reprograme el vencimiento de la deuda que mantienen no solamente los privados sino también la mayoría de los empleados públicos. Solicitamos a RENTAS que no cobre ingresos brutos y también como parte de estas medidas insistimos en la necesidad de un bono de $3000 a jubilados y pensionados de la provincia».

«Nos respondieron que día a día irán evaluando todo, y esas propuestas las estarán viendo», explicó. Reiteró que fue «positiva» la reunión y «no tenemos por qué desconfiar porque la verdad en estos casos siempre ayuda».

Mensaje

El legislador aseveró que el aislamiento es la única arma que existe ante esta pandemia que se está llevando la vida miles de seres humano. «Muchísima gente está en la casa, esta entendiendo la situación, creo que vamos por un buen camino. A los formoseños les pido que tengamos cuidado, que nos cuidemos y cuidemos a los demás, la principal arma que tenemos es el aislamiento y cortar la circulación del virus», cerró Zárate.