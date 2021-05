Covid: AFA anunció suspensión del torneo local

Compartir

Finalmente, hubo consenso entre ambas partes y no se jugarán este fin de semana los partidos semifinales de la Copa de la Liga en San Juan. El sábado iban a jugar Colón-Independiente y el domingo, Boca-Racing. Tampoco podrán entrenar. Sin embargo, según pudo confirmar Doble Amarilla habrá excepción para que los encuentros de los torneos de Conmebol se puedan jugar la próxima semana. Esos equipos también podrán practicar para esos compromisos. El Gobierno ya había hecho excepción con la confederación permitiendo que juegue de noche en AMBA.

La decisión ya está tomada. El Gobierno nacional y el fútbol han decidido parar la pelota, al menos, durante estos 9 días de confinamiento. Se dio luego de charlas que mantuvieron esta mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el Presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, según pudo confirmar Doble Amarilla de fuentes gubernamentales. Así no habrá Semifinales en San Juan este fin de semana por la Copa de la Liga de Fútbol Profesional y serán reprogramadas.

Tampoco se jugarán los partidos de las divisiones del ascenso. Sin embargo, nuevamente habrá excepción para los encuentros de Conmebol y así, según pudo saber Doble Amarilla, se disputarán normalmente los encuentros definitorios de la próxima semana de Copa Libertadores y Sudamericana.

Tras horas de intensas charlas, el Ejecutivo y el fútbol se pusieron de acuerdo para que el fútbol tenga el gesto que le venían pidiendo distintos actores desde los medios. Así las cosas, no jugarán este sábado Colón-Independiente, ni el domingo, Boca-Racing. Esos dos juegos quedarán en suspenso y se jugarían luego del 30 de mayo, momento en que finalizarán los 9 días de confinamiento propuestos ayer por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. La medida también alcanza al Ascenso.

Durante ese período los equipos tampoco podrán entrenar grupalmente y cada jugador deberá seguir una rutina en su casa.

El gran interrogante pasaba por saber qué ocurrirá con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Según pudo confirmar Doble Amarilla con fuentes del Gobierno y de Conmebol, habrá excepción para los partidos de Conmebol. Así podrán disputarse los encuentros en territorio argentino y también podrán viajar los equipos que jueguen de visitante. Las fuentes agregaron que los planteles también podrán entrenar. “Los equipos que jueguen Copas podrán entrenar hasta el mismo día que juegan, luego deberán parar hasta que termine la vigencia del decreto”, señalaron a este medio.

La próxima semana estaban programados varios partidos definitorios en la Argentina, muchos de ellos claves para el futuro de los equipos argentinos, especialmente los juegos Independiente-Guabirá, Arsenal-Bolívar, Rosario Central-12 de Octubre y Newell’s-Goianiense por Sudamericana y Boca-The Strongest y River-Fluminense por Copa Libertadores, porque en esos seis partidos, los equipos se jugarán el pasaje rumbo a los 8vos de esas competencias.

Además de los cinco encuentros mencionados, en la Argentina deben jugar Defensa-Independiente del Valle (El Halcón ya está clasificado), Lanús-Aragua (el Grana ya está eliminado) y Racing-Rentistas (La Academia ya está clasificado). En total, son nueve partidos que deberían ser reubicados por la Conmebol o jugados bajo “excepción”.

Cabe recordar que el Gobierno ya había exceptuado a los partidos de Conmebol para que se jueguen en horario nocturno en AMBA, algo que la liga local no puede hacer.

