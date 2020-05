Covid19: River tendrá un tope salarial dentro del plantel

Compartir

La pandemia provocada por el coronavirus cambió los planes económicos en todo el mundo y el fútbol argentino no es la excepción.

Ante la falta de actividad y encontrarse todo totalmente detenido, los ingresos no son los mismos. A esto hay que sumarle un atenuante que la mayoría de las instituciones no tienen, y es que River es un club con una gigante estructura social: tiene 18 deportes federados, 10 deportes recreativos, la Fundación River y varios niveles educativos (inicial, primario, secundario y terciario). Además, el club posee actualmente más de 1000 empleados.

Ante este cuadro de situación, la escuadra de Núñez, como el resto de los equipos, debió negociar con sus futbolistas.

Desde el club informan que el presidente Rodolfo D’Onofrio encontró predisposición por parte del plantel para sentarse a negociar. Ambas partes entendieron la situación de cambios que atraviesa el planeta y acordaron fijar un tope salarial durante este periodo.

Con la finalidad de asegurar los pagos de todos los empleados que trabajan dentro de la institución, River acordó un tope de 250 mil pesos mensuales, según informó La Página Millonaria. El excedente a estos montos se pagará en cuotas cuando el fútbol vuelva a tener actividad. Para pasarlo en limpio, el Millonario acordó una refinanciación de los salarios.

Aunque la falta de venta de entradas significa una baja importante en los ingresos del club, que la mayoría de los socios sigan pagando las cuotas sociales alivianó un poco la situación.

Otro de los temas que será importante dentro de esta cuestión económica será lo que suceda dentro del mercado de pases. Pese a la incertidumbre que existe sobre la vuelta a la actividad en la mayoría de las ligas, en River son conscientes que en los próximos días podrían llegar algunas ofertas por sus principales figuras.

Los jugadores que más sondeos perciben son el colombiano Rafael Santos Borré (fue el goleador de la Superliga argentina junto a Silvio Romero, de Independiente), Lucas Martínez Quarta (en Inglaterra lo colocan dentro de la órbita de Pep Guardiola para el Manchester City y Javier Zanetti reconoció que el Inter lo sigue de cerca), Gonzalo Montiel (se contactaron con su representante del West Ham, Valencia, Betis y Roma para interiorizarse sobre su situación contractual) y el uruguayo Nicolás De La Cruz.