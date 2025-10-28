CPSE: nueva charla sobre promoción y prevención del cáncer de cuello uterino

En el marco del ciclo de charlas organizado por el Centro de Promoción de la Salud Estudiantil “Dr. Ramón Carrillo” de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se llevará a cabo una nueva jornada informativa titulada “Promoción y prevención del cáncer de cuello uterino”.

Será el próximo viernes 31 de octubre, desde las 16.30 horas.

Disertarán Milagros Ayala, Xiomara Antonella Cáceres, Leli Encina, Juan Alfredo González y Luana Melina Quiñónez, junto al Servicio de Obstetricia del CPSE, integrado por las Lic. Brenda Navarro, Sandra Speit y Rafael Acosta.

La actividad –con cupos limitados- está dirigida a toda la comunidad universitaria y las inscripciones se realizan a través de Google Forms.