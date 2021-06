CRA, Coninagro, FAA y SRA expresaron que “seguimos siendo el pato de la boda”

Compartir

Entidades regionales de base de CRA, CONINAGRO, FAA Y SRA, con la firma de Manuel G. García Solá Director Titular Distrito 9 SRA, Enrique Zanín Director Suplente Distrito 9 SRA, Marín Spada Director Nacional (FAA), Juan HUtak Consejero Titular CONINAGRO. Presidente UCAL, Jorge Verdi (Presidente CHAFOR-CRA) y Roberto Consolani (Mesa Ejecutiva CRA), en las ultimas horas emitieron un comunicado de prensa en la que visibilizan la postura del sector ante decisiones del Gobierno Nacional a cuestiones que los afectan, al punto de expresar, que no quieren ser el pato de la boda.

Asi, el documento expresa que ante “las modificaciones a la Resolución con que hace un mes el Gobierno Nacional suspendió parcial e inconsultamente las exportaciones de carne, no modifican nada y siguen entorpeciendo el normal funcionamiento del Mercado de la Carne. Con ello los únicos que se siguen beneficiando son los especuladores, que los hay en todos los negocios. Pero los dos extremos de la Cadena, Consumidores y Productores, seguimos siendo el Pato de la Boda. Bajó el precio de la Hacienda en Pie y subió el precio de la Carne al consumidor: Productores y Consumidores igualmente sancionados por los burócratas de escritorio”.

“Lamentablemente estas políticas erróneas no solo hacen perder rentabilidad al productor y pérdida de mercados internacionales. Eso también conlleva a una destrucción del capital de trabajo y de esta forma a la pérdida de muchas fuentes laborales con el creciente aumento de la pobreza”, expresaron.

“Es necesario destacar que nuestras empresas pymes comercializadoras de carne, no pueden competir con los frigoríficos exportadores que tienen en cada provincia sus propias cadenas de distribución y comercialización con claras ventajas en la formación del precio final y que estas medidas potenciarán”, dijeron.

“Si había manejos inescrupulosos detectados, corresponde sancionarlos. Y no sancionar a los que solo queremos que nos dejan trabajar en Paz. Ésa es la función del Estado”, especificaron.

“La Mesa de los Argentinos también la integramos nosotros y la servimos nosotros, porque más del 80% de nuestra producción de Carne va a ella y no es actuando sobre una parte del magro 20% que va a la exportación como se va a controlar el precio al mostrador”, explicaron.

“Bajen y quiten impuestos. Impulsen políticas crediticias que permitan tomar un crédito para ampliar nuestra capacidad productiva y van a ver como bajan todos los precios, no sólo los de la Carne”, sentenciaron.

“Adicionalmente con ésta absurda decisión de prohibir la exportación de algunos cortes y categorías, los únicos que somos castigados somos los productores de las regiones marginalizadas en donde, por características climáticas y edáficas, se produce mayor cantidad de animales de esas características”, indicaron.

“Nos declaramos en Estado de deliberación permanente y solicitamos a nuestros Gobiernos Provinciales que nos reciban para compartir nuestro reclamo de que cesen inmediatamente las intervenciones inconsultas del Gobierno Nacional que dañan a los que producimos y trabajamos para que toda la sociedad viva gracias a los impuestas que pagamos”, finalizaron.

