Crean «tienda virtual» para que comerciantes ofrezcan sus productos y sumen ventas

Compartir

Linkedin Print

Con el fin de llevar alivio al sector ante la pandemia de coronavirus que también afecta a los comerciantes formoseños, crearon una plataforma virtual llamada Formosacompra con el fin de que comerciantes de la provincia puedan ofrecer sus productos de manera online y sumar ventas. Es una especie de Mercado Libre pero dentro de la provincia donde incluso se pueden hacer envíos a todo el país.

En ese marco Griselda Cánepa, comerciante de la zona céntrica, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la tienda virtual.

«El sector comercial sigue mal, veníamos golpeados y ahora ya estamos lastimados, pero creo que le están buscando la vuelta entre todos los comerciantes para tener una nueva forma de trabajar, por ahí acá la venta online de las tiendas que están habilitadas no se usaba mucho y en este momento las chicas de Punto Cero abrieron una plataforma comercial que se llama Formosacompras, es una plataforma oficial, habilitada donde también se están inscribiendo comercios del interior», contó.

«En esta plataforma entran todos los rubros, tanto ropa, calzados, artículos de limpieza, servicios, las chicas ofrecen un costo bastante bajo para ingresar a la plataforma, le ofrecen diez combos por mes, es una forma de organizarse y poder vender tanto dentro de la provincia como fuera porque hablan con diferentes empresas de transporte, no solo el moto mandado de capital sino cómo mandar al interior o cómo mandar fuera de la provincia los artículos. Muchos de los comerciantes también comenzaron con las ventas online, cuesta arrancar porque no estamos acostumbrados pero relativamente algo movieron estos últimos 10 días, no mucho pero hubo un sector que pudo empezar a trabajar y que movió un poco como para afrontar los gastos mínimos que tiene una empresa o un comercio», destacó.

Asimismo señaló que la situación por la que atraviesa el sector es difícil por muchas cuestiones, «acá se corto el trabajo pero siguieron los impuestos, alquileres, los sueldos de los empleados el comerciante tiene que seguir pagando, ya se venía mal, enero fue un mal mes, febrero también, marzo ni que hablar cuando arrancó todo esto, el comercio ya cerró unos días antes de ese 20 de marzo, la mayoría de los comercios ya habían cerrado así que están buscando de esa forma salir adelante por eso le pido a la gente que los acompañe, que busca en las redes, en las páginas, la mayoría tiene promociones de venta, la que no está todavía en ese plataforma que es provincial que busque igual porque todos los comercios tienen sus páginas, su forma, de vender, están con promociones con tarjeta, al contado, tienen descuentos, tenemos que seguir apoyando ese comercio que sustenta gran parte de la economía».

«Hay dificultades para todo, creo que después de esto van a haber muchísimos comercios que van a cerrar, ya se veían algunos que iban cerrando después de esto, es muy difícil mantener un comercio sin venta, no se puede mantener, la mayoría ya compró la temporada, justo fue cambio de temporada, se hicieron cheques que entran, los créditos no son tan accesibles como vienen diciendo, cuesta mucho conseguir uno, yo todavía no vi ninguno a tasa cero, la mayoría que consiguió un crédito fue porque tienen carpetas completas donde nunca se les rechazó un cheque, un montón de cosas que no se dicen pero conseguir el crédito cuesta y al que consiguió por ahí el banco le sacó la plata para pagar descubierto, la plata no la vieron igual», aseveró.

«La iniciativa de esta plataforma es privada, hay que comunicarse con las chicas de Punto Cero, creo que el costo es de 500 pesos por mes, super accesible para todos y puede hacer mover el comercio a través de una página, es como un Mercado Libre pero interno», finalizó.