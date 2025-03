Crece el escándalo del juez Bailaque: sus reuniones con el «arrepentido», la pista narco y las pruebas en el Consejo de la Magistratura

“¿Estás en la oficina?”. El mensaje, aparentemente inocente, apareció en el teléfono de Carlos Vaudagna, un ex jefe regional de la ex AFIP que se “arrepintió” esta semana ante la Justicia y generó un cimbronazo en la provincia de Santa Fe. El emisor del mensaje era el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, envuelto en un escándalo que tiene repercusiones en varias causas judiciales. ¿Por qué quería pasar a verlo? Bailaque sostiene que solo pasó “a tomar un café por su oficina”. No es todo. También reconoce que el funcionario de la ex AFIP, experto en cereales, estuvo en algunos de los asados que se hacían en la planta baja de su edificio. El relato se cayó esta semana: Vaudagna confesó que participaron juntos del armado de una causa contra dos financistas, que habrían sido extorsionados.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal Rosario. La base de esa presentación era información sensible que tenía la ex AFIP. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

“El Dr. Bailaque requirió una fiscalización respecto de Iglesias y Oneto, tarea que, producto de los acuerdos espurios concretados, fue sustituida por la presentación de dos informes de carácter reservado elaborados por la Dirección de Investigación de AFIP. A partir de la confección y presentación de estos informes, el Dr. Marcelo Bailaque dispuso una serie de decisiones legalmente infundadas como ser el allanamiento y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos respecto del Sr. Iglesias”, explica un documento judicial al que tuvo acceso este medio.

Todo se habría acordado en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también habría participado Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado. Los detalles del aquel encuentro forman parte de la declaración de Vaudagna como “arrepentido”.

La negociación con la defensa de Vaudagna llevó casi dos meses. Recién el martes pasado, el ex jefe regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario, que ahora está con licencia psiquiátrica, se sentó frente a un equipo de fiscales y habló durante siete horas. Toda la audiencia fue grabada. Al día siguiente, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz homologó el acuerdo.