La delincuencia también se está apoderando de las calles de Formosa donde uno no puede dejar nada ni 10 minutos que se lo llevan. Me pasó con un casco que dejé en la moto cuando fui a comprar pan. El delincuente muy ágil en menos de un minuto se lo robó. La Formosa tranquila de antes ya no existe más.