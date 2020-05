Crece la desesperación: trabajadores de Godoy que siguen sin percibir sus sueldos, realizaron presentaciones en organismos

Compartir

Ante la falta de respuestas al pago de los sueldos por parte de la empresa Godoy, los trabajadores empezaron a realizar presentaciones en diversos organismos para recibir alguna respuesta, ya que la compañía habría sido beneficiada con el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), por el que deberían recibir la mitad de los sueldos por parte del Estado Nacional y la otra mitad por parte de la empresa, pero continúa sin acreditarse y la situación se torna cada día más desesperante.

En ese marco, el delegado de la empresa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo que ocurre.

En ese marco, uno de los trabajadores de la empresa contó que “estamos haciendo presentaciones en el Ministerio, en la Subsecretaría, en la Defensoría del Pueblo para ver si recibimos una respuesta de la empresa más que nada por los sueldos adeudados que tenemos, según la empresa ellos presentaron todos sus papeles (para el ATP), pero nosotros seguimos sin percibir nada, estamos viendo qué paso más haría falta para ver si cobramos esa plata. Nosotros tenemos diálogo con la empresa, dicen que presentaron todos los papeles y que es cuestión de esperar, el tema es que desespera nuestra situación, de los chicos más que nada que no esperan, tampoco las cuentas, esto se pone cada vez más duro”.

“Seguimos sin cobrar nada, estamos en la dulce espera que se hace larga y no tenemos ningún tipo de ingreso, nos da 5 mil pesos por fin de semana pero hay fines de semana que no y esa plata nos ayuda porque las cuentas no esperan y los chicos tampoco”, relató angustiado.

Asimismo aseguró que hay trabajadores “que ya deben todo, con 5 mil pesos no se paga nada por eso se hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo, en la Subsecretaría, en varios lugares pero hasta ahora no tenemos respuesta”.