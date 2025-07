Crece la mora y los bancos sacan promociones exclusivas para sus deudores

Ante una mora que crece en el segmento de consumo, los bancos buscan estrategias para poder cobrar a quienes no pagan. Así, del otro lado de las promociones bancarias surgen otras que dedican exclusivamente a sus deudores.

Sus técnicas son varias y conocidas, «nada nuevo bajo el sol», según detalla el CEO de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina, en estricto off the record.

Riesgo de pagos

«Desde monitoreo de alertas tempranas de riesgo de pagos, pasando por segmentación de clientes, para focalizarnos en los más vulnerables, y otras más de fondo que personalizan y favorecen el repago de saldos, como reestructuración de deudas, renegociación de tasas y plazos, programas de pagos con facilidades o bonificaciones especiales a los clientes cumplidores», dice.

En cuanto a los límites de financiación con tarjeta de crédito, advierte que no tocaron cupos, aunque observa que hay una disminución previa en la utilización de este financiamiento, ya sea por menor nivel de actividad, como por mayor desempleo: «Esto es general y, además, julio vino con muchos cambios que generaron mayor volatilidad», apunta el alto ejecutivo.

Volatilidad de tasas

Indica que en julio pegó mal el desliz cambiario y la alta volatilidad de tasas, ya que la incertidumbre paraliza el crédito, tanto del lado de la demanda como de la oferta.

«Normalización mediante, en agosto la situación de stock financiados va a mejorar, tanto por ofertas, promociones por fin de temporada, descuentos especiales, consumos vacacionales y viajes al exterior», pronostica el banquero.

Por lo pronto, confiesa que, si bien creció la mora en el agregado, la cuestión es diferente en el análisis por segmento: «Ya estamos trabajando para defender nuestras carteras y su calidad», anticipa.

Sin cuotas

Otro punto en el cual hace hincapié es en que terminó el plan Cuota Simple del Gobierno y eso se empalmó con una propuesta inferior de los adquirentes.

Un ejemplo práctico que da de lo que se viene es la «cuotificación» de pagos que está haciendo uno de los grandes bancos, simple y adaptable al perfil del cliente en plazos y montos. Es la posibilidad de convertir compras realizadas con tarjeta de débito en pagos en cuotas, a través de la aplicación móvil del banco, obviamente que con interés.

Se puede elegir pagar en 3, 6 o 12 cuotas y el dinero se acredita en la cuenta al instante. La tasa nominal es del 82%, que se convierte en una tasa efectiva del 121% y en un costo financiero total del 159%.