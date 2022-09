Crece la pelea dentro del Pro: Bullrich y Larreta reúnen aliados de cara al 2023

Compartir

Este lunes, cada uno encabezará encuentros con dirigentes de la Primera Sección Electoral, economistas y candidatos a gobernador. Macri vuelve al conurbano y prepara el lanzamiento de su libro. La fórmula porteña que analiza Jorge Macri

Será un contrapunto que reflejará la pelea de fondo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: este lunes a la tarde, por separado y en forma simultánea, los dos presidenciables del PRO encabezarán encuentros con dirigentes de la misma sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que tendrán características muy similares y que graficarán la intensidad de su enfrentamiento.

Por un lado, la reunión organizada por el larretismo se hará en un club de Tres de Febrero con la presencia de unos 45 referentes de la Primera y Tercera Sección Electoral y contempla palabras de apertura del intendente Diego Valenzuela, una charla del economista Hernán Lacunza, un discurso del jefe de Gobierno y un cierre de Diego Santilli, el candidato a gobernador de este sector. La consigna con que bautizaron el evento lleva un nombre significativo: “Prepararse para gobernar”.

Por otro lado, la jornada del bullrichismo tendrá lugar en el Yacht Club de Olivos, también será para dirigentes de la Primera Sección Electoral e incluirá desde las 15.30 una charla de un economista, el diputado Luciano Laspina; un análisis político del diputado nacional Gerardo Milman, mano derecha de la jefa del PRO, y un cierre a cargo de la propia Bullrich. La diferencia con el evento “enemigo” es que se producirá una noticia de alto impacto: antes de la clausura y luego de Javier Iguacel, candidato a gobernador del espacio, hablará Joaquín de la Torre, el ex intendente de San Miguel que se incorporará como otro postulante de Bullrich para suceder a Axel Kicillof.

De la Torre, diputado provincial de JxC cercano a Mauricio Macri y que le brindó apoyo al armado bonaerense de Javier Milei, formalizará así su pase a las filas de la ex ministra de Seguridad. Venían hablando desde hace meses y, antes de tomar la decisión, el ex ministro de Producción y de Gobierno de María Eugenia Vidal informó sobre sus pasos al entorno del ex presidente. Tuvo luz verde.

La primera señal que anticipó el acuerdo fue la visita de Bullrich a San Miguel, el 12 de agosto pasado, junto con De la Torre y el intendente Jaime Méndez, durante la cual elogió “la valentía” de ambos dirigentes por “hacerse cargo del problema de la inseguridad y haber logrado bajar en un 65% los delitos en los últimos años”. “Demuestra que San Miguel es un ejemplo a seguir en la provincia de Buenos Aires”, dijo la titular del PRO en una recorrida de la que participó Iguacel.

El desembarco de De la Torre en el bullrichismo agitará más la disputa del PRO en la provincia de Buenos Aires: caminará el territorio bonaerense para competir con Iguacel por la candidatura a gobernador del bullrichismo y el que mida mejor, según se acordó, será el elegido para enfrentarse al larretista Santilli o al macrista Cristian Ritondo, los dos postulantes más fuertes del partido en el distrito clave que puede definir la suerte de Juntos por el Cambio en 2023.

La proliferación de postulantes bonaerenses del PRO ya es abrumadora. Valenzuela no se bajó formalmente de la candidatura a gobernador, pero eligió no estar a los codazos y trabajar en el armado larretista como coordinador de los equipos de Santilli. Julio Garro, intendente de La Plata, también está incluido en el esquema político del jefe de Gobierno porteño, sin abandonar sus planes de competir por la gobernación, y mantiene el objetivo de captar peronistas no kirchneristas a Juntos desde Hacemos, una plataforma que comparte con Néstor Grindetti, intendente de Lanús.

