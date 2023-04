Crece la preocupación entre comerciantes de la ciudad por subas de la energía eléctrica

Teniendo en cuenta el aumento tarifario de la energía eléctrica y el subsidio anunciado por el gobernador Gildo Insfrán para el sector, el Grupo de Medios TVO dialogó con comerciantes que coincidieron en que el costo se “triplicó” y abonar en tiempo y forma cada vez cuesta más; a este critico panorama hay que agregarle que las ventas bajaron ya que “la gente tampoco compra como antes”.

Cabe recordar que el 1 de marzo al abrir el período de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial el gobernador Insfrán anunció la instrumentación de un subsidio del 50% para los pequeños y medianos comerciantes de la provincia con consumos menores a 2000 Kw por bimestre.

Según el primer mandatario de Formosa este subsidio beneficiará al 80% de los pequeños y medianos comercios de la provincia y será de aplicación automática a partir de los consumos en enero cuyas facturas vencen en este mes.

“La verdad es que estamos luchando para pagar la luz porque nos vino tres veces más cara, tanto en el negocio como en la casa particular”, aseveró una mujer.

Agregó que “la situación está muy difícil y con la nueva lectura sé que va a venir cuatro veces más de lo que nos vino ahora”.

Consultada por el subsidio anunciado por el Gobernador, la misma respondió que: “dicen que los comerciantes tenemos un subsidio, pero por ejemplo en los domicilios particulares que ya cuentan con los mismo pagan una barbaridad, como si no existiera ningún aliciente”.

De la misma forma, se mostró preocupada ante la difícil situación y el incierto futuro del sector. “Vamos a ver cómo hacemos para pagar o de lo contrario tendremos que volver a la vida de antes con velas porque la situación no da para más, para colmo no hay ventas, la gente ya no compra más nada porque debe cuidarse”.

Por su lado, otra comerciante añadió que “la situación esta difícil para todos y nosotros obviamente no escapamos a lo que ocurre, en mi comercio que es chico pague tres veces más que antes, y encima mis ventas bajaron porque mis clientes ya no compran como antes, tienen que cuidarse mucho también, hay muchos que ni siquiera llegan a fin de mes”.

“A una persona que cobra 35 o 40 mil pesos le vine 70 mil pesos la luz y obvio que no le alcanza ni para comer. Tenemos que buscar la manera de achicar los gastos y buscar la forma para pagar la boleta porque osino nos van a cortar el servicio”, expuso.

Por último, el dueño de un quiosco que también brindó su testimonio indicó: “a nadie le alcanza para pagar la luz, la plata no alcanza, tendremos que pagar con tarjetas de crédito y en cuotas. Ya no sabemos que más hacer, para colmo las ventas no acompañan”.

“Si seguimos a este ritmo vamos a terminar cerrando, es una locura”, culminó notablemente preocupado.

