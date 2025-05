Crece la presión para convocar a la Bicameral y citar al jefe de la SIDE por un polémico plan

Tras el escándalo generado por el plan secreto de Inteligencia, que presuntamente habilitaría el espionaje interno, en el Congreso aumenta la presión para convocar a la comisión Bicameral con la intención de reactivar el cronograma de citaciones de funcionarios del Gobierno, entre los que están la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la nueva SIDE, Sergio Neiffert.

Paralelamente, la oposición en Diputados se declaró en alerta y ya hubo un pedido para interpelar al jefe de los espías, aunque sobre este punto se abren varios interrogantes porque hay quienes advierten que sólo puede ser interrogado en el marco de la comisión parlamentaria mientras que otros sostienen que puede ser llevado al recinto porque tiene rango de ministro.

Por el momento, el senador Martín Lousteau (UCR), quien preside la bicameral de Inteligencia, analiza la posibilidad de convocar a una reunión de la comisión para la semana que viene. Lo que no está definido es si la convocará para ver si emplaza a Neiffert a que se presente en el Congreso y responda sobre las objeciones al plan del Gobierno o simplemente será para redefinir un cronograma de citaciones de funcionarios.

En rigor, tras la presentación del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), en octubre del año pasado, se había generado un clima de tensión entre el Congreso y la nueva SIDE. En ese momento, los miembros de la comisión parlamentaria escucharon el informe de Neiffert.

El programa incluye a la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), al Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). Además coordina operativamente la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Dirección Nacional de Estrategia Militar (DNEI), que dependen de los ministerios de Seguridad y de Defensa, respectivamente.

Tras aquella reunión que se desarrolló en las oficinas de la SIDE, los legisladores advirtieron que iban a analizar en detalle el plan del Gobierno. Más tarde realizaron los cuestionamientos al espíritu del plan que, según trascendió, establecía un mayor control interno sobre el discurso público para, de alguna manera, evitar sea vulnerado el «relato oficial».

Por eso, en ese momento ya se había citado a Neiffert a declarar ante la bicameral de Inteligencia, pero nunca se presentó. La última citación fue a principios de abril cuando la Bicameral recibió informes de distintas organizaciones y legisladores cuestionando el accionar de los organismos de inteligencia y el Ministerio de Seguridad por el operativo que se desplegó en una marcha de jubilados en la que resultó gravemente herido un fotógrafo.

En aquella ocasión, los miembros de la comisión resolvieron por unanimidad solicitar información y convocar al despedido director de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, a Neiffert y a Bullrich. Sin embargo no se avanzó con las citaciones porque el primero de los funcionarios estaba de viaje y estaban a la espera de su regreso. La cuestión de fondo era un presunto «espionaje en las movilizaciones».

Pero la polémica por el papel de la SIDE se reavivó este fin de semana con el informe publicado por La Nación alertando que el Plan de Inteligencia habilitaría el espionaje interno, lo que derivó en amenazas contra el autor de la nota, el periodista Hugo Alconada Mon, quien denunció un «ataque sistemático y coordinado» para hackear su WhatsApp y su cuenta de la red social X.

En medio de la controversia, los radicales díscolos de Democracia para Siempre presentaron un proyecto de resolución pidiendo la interpelación del titular de la SIDE para que responda sobre la información periodística que advierte que el plan de inteligencia abre la puerta a usar el sistema estatal en contra de periodistas, líderes de opinión, opositores y voces críticas al gobierno nacional.

La presentación fue formalizada por el presidente de la bancada, Pablo Juliano, quien aclaró que si bien sólo tienen acceso al Plan de Inteligencia el Presidente, el titular de la SIDE y la Comisión Bicameral de Inteligencia, no se pretende vulnerar la ley, sino «buscar llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país».

La propuesta ya genera diferencias porque un sector del parlamento interpreta que Neiffert sólo puede ser interpelado por la Bicameral en una audiencia secreta, pero otros argumentan que su interpelación en el recinto está habilitada por el artículo 71 de la Constitución que establece que el Congreso puede citar a los ministros a dar explicaciones e informes.

Más allá de las interpretaciones, son escasas las chances de que prospere el proyecto de Juliano, ya que fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, quien ya logró trabar las interpelaciones de los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el marco de la causa por el escándalo de la criptomoneda LIBRA.

El último antecedente data de 2022, cuando la Coalición Cívica solicitó la interpelación de Agustín Rossi, en ese momento titular de la Agencia Federal Inteligencia, tras la detención de un avión que había llegado proveniente de Caracas con pasajeros venezolanos e iraníes con vínculos con la organización libanesa Hezbollah.

Ahora información por el presunto caso de espionaje trajo preocupación al Congreso aunque los legisladores fueron cautelosos, sobre todo aquellos que forman parte de la bicameral, quienes quedaron en la mira del Gobierno luego de que denunciara una supuesta filtración del programa de inteligencia.