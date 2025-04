Crece la presión sobre Jack Doohan luego del accidente que puso en aprietos a Alpine

El Gran Premio de Japón se correrá este domingo desde las 2 (hora argentina) en lo que promete ser una carrera apasionante en el circuito de Suzuka y el equipo Alpine está obligado a sumar sus primeros puntos en el calendario para repuntar en el Campeonato de Constructores. Su opaca clasificación es un llamado de alerta en la previa del evento, pero la situación de Jack Doohan comienza a ser apremiante con el argentino Franco Colapinto asomando como un contendiente directo por esa butaca.

El conductor australiano no pasó siquiera el primer filtro de la Qualy y compartirá la última fila junto al colista Lance Stroll (Aston Martin). Bajo este escenario, el director del equipo, Oliver Oakes, habló abiertamente de los trascendidos que vinculan a Colapinto como un posible reemplazante de Doohan en el corto plazo en charla con la cadena Sky Deutschland: “Hay un poco de inquietud, por supuesto. Jack está trabajando bien, de momento está bien. Está manteniendo la calma y centrándose en sí mismo. Hay muchos rumores sobre Franco (Colapinto), pero por ahora estamos satisfechos”.

Más allá de este respaldo protocolar, no dejó de lado la exigencia permanente: “Siempre hay que decidir qué es lo mejor para el equipo. Todo piloto de Fórmula 1 tiene que rendir al máximo. Lo saben”. Oakes afirmó: “Sabemos que hay un poco de alboroto por el asiento de Jack, pero está trabajando bien”.

El líder del team también hizo referencia al accidente que tuvo en la segunda práctica libre del viernes, que impuso más presión a los mecánicos con los arreglos obligados para poner nuevamente el auto en pista: “Este incidente con el DRS exige una revisión de la colaboración con sus ingenieros, ya que hubo un error muy costoso que podría haberle salido muy mal a él en particular. Pero mantiene la calma y se centra en sí mismo”.

Se estima que los costos de los destrozos podrían ascender hasta el millón y medio de euros, luego de que el equipo comunicara que debió sustituir “todas las piezas” del monoplaza, excepto la unidad de potencia.

La figura de Colapinto sobrevolando la escena no pasa inadvertida en la Fórmula 1. El ex piloto y actualmente comentarista, Ralf Schumacher, ya había hablado sobre la delicada situación de Doohan tras su mal rendimiento en el GP de China: “Tengo la sensación de que la decisión de poner a Doohan al volante se tomó antes de que llegara Flavio. Es un matrimonio un tanto forzado. Y, de alguna manera, da la sensación de que Flavio no lo aprecia mucho. Doohan tampoco se enorgullece, cometiendo muchos errores. Parece abrumado, lo cual también se refleja en sus acciones. Quiere asumir la responsabilidad”, expresó en ese momento en la cadena Sky Sport. “Flavio espera y cree que Colapinto hará un mejor trabajo. Lo que, por supuesto, también impulsaría al equipo hacia adelante”, agregó por entonces Ralf.

Hay que tener en cuenta que Colapinto, en esta carrera, se encuentra trabajando en el simulador en la sede del equipo en Enstone. Si bien está estipulado que reaparezca en un Gran Premio el fin de semana del 20 de abril para la cita de Arabia Saudita, los reiterados problemas de Doohan ponen la lupa sobre la carrera del siguiente fin de semana en Baréin (del 11 al 13 de abril).

A diferencia de Gasly, que partirá desde la 11ª colocación, Doohan tendrá un mayor trabajo para alcanzar zona de puntos (deberá remontar desde el 19° hasta los 10 primeros lugares). En declaraciones divulgadas por Alpine, Doohan se refirió a su flojo desempeño en la Q1 y confesó que protagonizó una falla que le costó caro: “Quizás la Q2 hubiera sido posible con la velocidad que teníamos. Sin embargo, cometí un pequeño error al salir de la curva Spoon en mi última vuelta, donde el coche subviró (no giró bien) un poco y tuve que soltar el acelerador, lo que nos hizo perder tiempo durante el resto de la recta”. La parte del trazado aludida es el área donde termina el segundo sector y empieza el tercero.

Además, analizó la jornada del sábado, luego de retornar a partir del tercer ensayo, en el cual tuvo el 14° mejor tiempo después de 15 giros: “Al entrar en los entrenamientos libres 3, estábamos un poco retrasados ​​respecto a ayer, lo que significaba que teníamos que dar pasos importantes cada vez que salíamos a pista. El coche se sentía razonablemente bien, pero aún tenemos problemas de estabilidad, algo que debemos analizar“. “Gracias al equipo por su arduo trabajo durante la noche para preparar el coche para hoy. Fue un gran esfuerzo, así que estoy muy agradecido”, añadió en relación a que Alpine debió modificar todas las piezas, salvo la unidad de potencia, tras su brutal accidente.

Por otro lado, se metió de lleno en la carrera de este domingo y la eventual posibilidad de que el agua se haga presente en Suzuka: “El pronóstico del tiempo es mixto para mañana, y eso podría darnos la oportunidad de avanzar en la carrera. No hemos corrido en condiciones de lluvia este fin de semana, pero será igual para todos y buscaremos progresar desde nuestra posición de salida actual, sean cuales sean las condiciones”. Hasta el momento, abandonó en Australia, salió último en la Sprint de China y 15° en la carrera principal de Shanghái.

El director de carrera de Alpine, Dave Greenwood, hizo foco en la fallida clasificación del oceánico: “En la Q1 hizo un trabajo competitivo que, con una vuelta perfecta, habría llegado a la Q2”. “Jack puede estar satisfecho con el progreso de su día. Ciertamente no fue una tarea fácil para él, así que le adaptamos su plan de rodaje con neumáticos blandos en los Entrenamientos Libres 3 para prepararlo para la Clasificación”, explicó. Vale destacar que se había perdido la primera de las tres prácticas porque fue reemplazado en el monoposto por otro de los hombres de reserva, Ryō Hirakawa, ya que los equipos están obligados a darle cuatro sesiones de práctica a pilotos sin rodaje en la Fórmula 1 desde 2025.

En último orden, Pierre Gasly manifestó su mirada después de quedar en el camino de la Q2 y lanzó un deseo al cielo: “Me siento con confianza y estamos en una buena posición de salida para mañana. Hay posibilidad de lluvia, lo cual agradecería, ya que siempre pone las cosas más interesantes para todos, y da más oportunidades de conseguir un buen resultado”.

“Tengo sentimientos encontrados después de la clasificación de hoy. Como esperábamos, la carrera estuvo muy reñida, con pequeñas diferencias de tiempo entre varios coches. El coche se sentía bien, estaba contento con el equilibrio y pude presionar en las curvas, especialmente en los sectores 1 y 3, donde fuimos competitivos. Sabíamos que íbamos a perder algo de terreno en el sector 2, dada la dirección que tomamos con el coche. En general, todo el equipo ha hecho un gran trabajo, ya que el coche ha mejorado mucho”, concluyó.