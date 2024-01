Crece la tensión con Karim Benzema en Al Ittihad: la decisión de Marcelo Gallardo y el pedido del futbolista

Karim Benzema, la estrella francesa del Al Ittihad, continúa protagonizando una novela que parece no tener fin. Tras un retraso en su incorporación a la pretemporada del equipo alegando que las inclemencias climáticas en el lugar donde estuvo de vacaciones le impidieron el retorno, el jugador continúa fuera de la convocatoria del técnico Marcelo Gallardo y se está entrenando en solitario en Arabia Saudita, según reportó el periódico Marca.

El delantero no ha sido llamado para unirse al resto de su equipo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde Al-Ittihad lleva a cabo su pretemporada antes del reinicio de la competencia el próximo 7 de febrero. Este hecho es la consecuencia directa de su tardía llegada a la concentración, evento que debía tener lugar el 12 de enero.

La tardanza de Benzema ha tenido repercusiones inmediatas. Gallardo, el entrenador argentino al mando de Al Ittihad, se caracteriza por su disciplina y cohesión de grupo, y no sumó a Benzema a la preparación activa en Dubai tras su reaparición por Arabia Saudita luego de las vacaciones que tuvo.

El ciclón que azotó a la Isla de Mauricio y sorprendió a Benzema durante sus días de descanso ha sido el argumento esgrimido por el futbolista para justificar su retraso. Sin embargo, el club sostiene una postura diferente. Al Ittihad considera que la ausencia de Benzema no fue únicamente durante esos días de enero. Anteriormente, se habría ausentado a tres sesiones de entrenamiento antes del final del año, hecho sucedido después de sufrir una derrota ante Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo.

Hay que recordar que en las últimas horas se informó que el atacante había retornado a la ciudad de Yeda 17 días después del comienzo de los trabajos del plantel. “Debió haber vuelto el 2 de enero. En el club están furiosos por lo que pasó y por no haber podido contactarse con él durante diez días”, fueron las palabras que replicó la Agencia AFP de una fuente con conocimiento del tema. Allí mismo aseguraron que iba a mantener una reunión con Gallardo para definir los pasos a seguir.

El Olympique de Lyon, ex equipo de Benzema, sigue atentamente la situación, considerando que una eventual salida del jugador podría abrir la puerta para su retorno a Francia. No obstante, el club galo tendría que enfrentarse a desafíos financieros para concretar tal incorporación.

Recientes informes de la agencia AFP indican que Benzema (36 años) solicitó dejar “temporalmente” su club Al-Ittihad, dada la tensión creciente que envuelve su estancia en el equipo saudi. El jugador ha rechazado la opción de marcharse a préstamo a otro club de Arabia Saudita, aunque se considera “incapaz de dar lo mejor de sí mismo al Al-Ittihad debido a la presión”, según palabras de una fuente cercana al jugador. Cabe destacar que cuando la agencia de noticias en cuestión contactó al entorno de Benzema, contratado hasta el 2026, no obtuvo confirmación de esta información.

En la temporada en curso, Benzema ha anotado 9 goles y proporcionado 5 asistencias, números que contrastan con las expectativas de Al Ittihad y están lejos de los logrados por Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, con 20 goles y nueve asistencias en su haber.

Desde el entorno de Benzema, su abogado Hugues Vigier ofreció declaraciones a BFMTV que arrojaron más luz sobre la compleja situación del atacante: “Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en el Al-Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón (en Mauricio) y regresó a Arabia Saudita”. Aun así, Vigier recordó la trayectoria de resiliencia de Benzema: “Lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas.” Con un toque de esperanza, el letrado expresó su deseo personal de ver a Benzema regresar al Olympique de Lyon.

Mientras tanto, Benzema continúa su preparación física en Jeddah, lejos del resto del equipo y con un futuro incierto.