Crece una nueva mayoría opositora en Diputados que preocupa al Gobierno

Ya no se ocultan. Todo lo contrario, se muestran y empiezan a hacerle saber a La Libertad Avanza que el tiempo se agotó.

Lentamente, se está armando una nueva mayoría en el Congreso de la Nación. No político-partidaria. Tampoco con un matiz electoral, por lo menos por ahora, sino temática. Quedó expuesto la semana pasada cuando en medio de la sala en donde se debatía la conformación de la Comisión Investigadora $Libra.

“Primero se reunieron en un salón contiguo, lejos de las miradas indiscretas, pero, más tarde, con la definición de las autoridades empatadas, lo hicieron frente a todos”, explicó una fuente parlamentaria que viene registrando los movimientos.

Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño por Encuentro Federal, Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica, Carla Carrizo de Democracia y Paula Penacca y Julia Strada de Unión por la Patria, se pusieron a conversar en el centro de la sala, mostrando que el objetivo los unía.

“Hoy estamos trabajando en acuerdos por temas. Por mala praxis del Gobierno, porque nos insultó, nos maltrató y porque está pasando los límites; esto nos está llevando a todos hacia el centro”, explicó un diputado que forma parte de la conversación para conformar esa nueva mayoría.

En varios de los sectores que hasta ayer eran dialoguistas entienden que el mandato de ayudar a Javier Milei que tenían como condicionante culminó. A esto se le suma que el “miedo” que supieron generar vía los señalamientos en redes sociales decayó. “Si a esto le sumas la falta de respeto y el maltrato, se armó un combo que está haciendo confluir a los dos tercios de la Cámara”, explicó ese diputado de buen trato con todos los sectores.

Pero no solo es que se acabó ese acompañamiento irrestricto -que ya se viene dando desde hace algunos meses con las rupturas de los bloques- sino que desapareció la ”vergüenza” de votar con el kirchnerismo. “Si el tema lo amerita, se vota”, explicaron.

A la hora de buscar el puente entre todos los sectores y de avanzar en ese acuerdo temático que les permita sacar leyes todos miran el ex presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Respetado por sus pares y de buen trato con todos los bloques, sería el encargado de acercar las partes.

Pero en las próximas semanas se puede dar otro movimiento que podría significar un golpe letal para las aspiraciones libertarias de seguir manejando la Cámara Baja.

La Auditoría General de la Nación se quedó sin los auditores que tiene que nombrar el Congreso. Terminaron los mandatos hace un mes y ahora los Diputados tienen que nombrar los nuevos. Este es un cargo al que se accede por acuerdos parlamentarios y hay 3 lugares que durante el 2024 se disputaban 4 bloques. Unión por la Patria tiene un lugar y La Libertad Avanza discute con la UCR y con el PRO por las dos sillas restantes. Sin embargo, en los últimos días hubo varias reuniones que muestran que el clima cambio.

Por el lado del peronismo propondrían a Ignacio Forlón, el PRO a Jorge Triaca y la tercera silla que buscaba el radical Mario Negri sería para un “tapado”, como Emilio Monzó de Encuentro Federal.

“Hay acuerdo por esto y la novedad es que Mauricio Macri mandaría a apoyarlo -a Monzó-. Rodrigo de Loredo de la UCR y Pablo Juliano de Democracia no tienen una gran relación con Negri, que era el candidato radical, por lo que irían con Monzó, que también contaría con el apoyo del peronismo. De esta manera, LLA se queda sin silla y Macri comienza a gestar su venganza”, explicaron fuentes al tanto de las negociaciones.

En el entorno de Negri aseguran que está al tanto de estas negociaciones cruzadas y señalan como ejemplo de esto que mientras los diputados interpelaban al Jefe de Gabinete, el cordobés estuvo de visita en los despachos de varios de sus ex colegas, quienes le volvieron a asegurar su apoyo.

Pero hay otro punto que todos miran y que se puede empezar a definir después del 18 de mayo, cuando se sepan los resultados de las elecciones porteñas. A nadie en la Cámara se le escapa el “corrimiento” que están haciendo los sectores ligados a Macri dentro del recinto.

Para entender mejor esto hay que ver los movimientos del bloque amarillo y que reconocen el resto de los legisladores. El PRO pasó de poner a toda su gente en función de los intereses de Milei a que en la interpelación al Jefe de Gabinete llegara tarde Cristian Ritondo y Silvia Lospennato se ausentara. Y no solo eso, desde hace un tiempo la defensa amarilla de los violetas la encarna Silvia Giudici y no Lospennato como sucedió durante el 2024. “Claramente son dos legisladores muy diferentes que responden a jefes políticos diferentes. La primera a Patricia Bullrich y la segunda a Mauricio Macri”, explicaron.

Lo que pueda suceder con el PRO es de vital importancia para la conformación de ese bloque opositor temático. Si el ex presidente Macri rompe totalmente con LLA se queda con un grupo de 12 a 14 diputados que podrían pasar a formar parte de ese “bloque temático opositor”.

Si esto sucede, Milei y su gobierno enfrentarán un grave problema: un bloque opositor que podría llegar a los dos tercios de la Cámara de Diputados, perdiendo así la Casa Rosada a los “87 héroes” que le blindaron los vetos a las fondos universitarios y la mejora en las jubilaciones.

“Los doce de Macri son muy importantes porque nos permitiría, por ejemplo, derogar los DNU. Hay que esperar las elecciones, pero el resultado lo puede cambiar todo”, señaló una alta fuente parlamentaria.

En los próximos días se verá cómo se va rearmando el hemiciclo. Lo que empieza a quedar claro es que si el tema lo amerita, la coalición conformada por UxP, Encuentro Federal, CC, Izquierda y Democracia; tienen el número para imponer el quórum y los votos para su aprobación asegurada en la Cámara Baja.