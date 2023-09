Crecen las diferencias en la CGT por Milei: de los guiños de Barrionuevo a las críticas de los Moyano

Los gremialistas Héctor Daer y José Luis Lingeri también redoblaron los cuestionamientos. De esta forma, tomaron distancia de la reunión que mantuvo el jefe de la UOCRA Gerardo Martínez con el libertario.

Los gestos de la CGT de los últimos días con el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, generaron revuelo en la central sindical, tras la cumbre del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, con el ganador de las PASO y las declaraciones del líder de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, que consideró que el referente libertario “ganará en primera vuelta”.

Dos de los triunviros de la central sindical, Pablo Moyano (Camioneros) y Héctor Daer (Sanidad), y el titular de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, evitaron “pegarles” a sus pares, pero redoblaron las críticas contra Milei, que se erige como uno de los principales “enemigos” de los gremios. Las recetas económicas del libertario son resistidas por la central, donde afirman que pone “en riesgo la estructura fundamental de los derechos laborales y de la seguridad social vigentes” por sus propuestas de ajuste y reforma laboral.

Moyano, uno de los jefes de la CGT, desmarcó a la central de la reunión entre Martínez y Milei: “Lo han hecho en forma particular, no en nombre de la CGT. Yo ni loco me reuniría con un personaje que permanentemente ataca a los trabajadores, a las organizaciones gremiales, reivindica la privatización de empresas del Estado, Aerolíneas Argentinas, YPF, que va a provocar miles de despidos, cierre de ministerios”.

El secretario adjunto de Camioneros aclaró que no juzga a Martínez y ratificó su encolumnamiento con el candidato a presidente de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa: “Me desligo de esas reuniones, no tengo nada que ver con ese espacio de derecha y no me juntaría nunca, sigo trabajando para que el próximo presidente sea Massa”, en declaraciones a radio Splendid.

Héctor Daer y José Luis Lingeri redoblaron las críticas contra Javier Milei

Otros dos de los referentes de la CGT, Daer y Lingeri, también salieron a embestir contra el líder de La Libertad Avanza. El jefe de Sanidad rechazó las declaraciones del ganador de las PASO, que dijo: “En el caso de una empresa que contamina el río lo que no está bien definido es el derecho de propiedad, esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”.

Daer planteó que “el acceso al agua es un derecho fundamental de todas las personas” y repudió la postura del libertario: “Las declaraciones de Javier Milei sobre la privatización del servicio en nuestro país son una amenaza más que plantea el candidato para la vida de todos los argentinos y argentinas, poner en riesgo el acceso al agua es jugar con la vida de todos”.

El líder de Sanidad compartió el comunicado de Obras Sanitarias, encabezado por Lingeri, que cuestionó “la polémica declaración del candidato Milei sobre el valor del agua y la propuesta de privatización de ese servicio”, y que alertó: “Cada día mueren 4000 niños por falta de agua segura y sistema de saneamiento en el mundo, decir que el agua tiene un valor cero es desconocer la existencia que el agua es vida y que es un derecho universal y un derecho humano”.