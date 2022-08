Crecen las quejas de pobladores de Misión Laishí por la pésima atención en el hospital

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, pobladores de la localidad de Misión Laishí hicieron público su malestar por la pésima atención que reciben en el hospital de dicha localidad, donde según coinciden no encuentran a los médicos o «están durmiendo». Vale decir que el nosocomio que tiene como director al Dr. Joselo Ocampo, además de atender a la gente del pueblo, también debe estar al servicio de los pobladores de las Colonias Naranjito, El Dorado, San Antonio, Laguna Gobernador, El Esterito e Ituzaingó.

Es importante decir que debido a esta falencia, la gente debe venir hasta la ciudad capital para recibir la atención necesaria, lo que demanda tiempo y recursos que muchas veces no tienen.

En este sentido, una laiseña relató indignada su experiencia y dejó en claro que no recibir atención -sobre todo en horas de la noche- es una constante. «Hace unas noches atrás me fui al hospital porque tenía un dolor de cabeza que era intolerable. Cuando pedí por un médico no me atendió porque ya estaba acostado, entonces las enfermeras me querían inyectar sin saber qué es lo que me pasaba. Es una locura, lógicamente no dejé que me pongan nada sin que me viera un médico», dijo.

Seguidamente reconoció que «siempre sucede lo mismo» y que incluso «muchas veces el médico que está atendiendo a la gente que sacó turno se retira sin mayores explicaciones. Es una vergüenza que pase esto, son profesionales que cobran por su trabajo, no están Ad honoren, pero no respetan a sus pacientes».

Por su lado, otra persona indicó que «este problema lo tenemos desde siempre, no hay respeto por la salud de la gente de acá, tenemos un tremendo hospital, pero la atención deja mucho que desear. Si bien hay problemas de día, de noche y madrugada es peor porque en el mejor de los casos encontramos a un médico de guardia durmiendo, o bien hay que buscarlo de su casa para que venga a atender la urgencia, y eso la mayoría de las veces no pasa porque llama por teléfono nomas y da las indicaciones».

«El trato que nos dan las enfermeras, administrativos y médicos es malo, muchas veces faltan el respeto a quienes nos acercamos con diferentes dolencias; el Dr. Ocampo está al tanto de todo, pero no hace nada. Juegan con algo tan elemental para toda persona como lo es la salud. Es triste y lamentable porque desde el Gobierno dicen que las localidades cuentan con sus hospitales para mejor atención a la gente, pero eso no sucede ya que en Laishí el recurso humano deja mucho que desear», insistió.

Por último, cabe resaltar que no es la primera vez que este medio se hace eco de este tipo de críticas, pero pese a ello la situación no cambió, sino todo lo contrario. «Se supone que acá tenemos que recibir atención como corresponde, para eso es el hospital, para que no tengamos que ir lejos. Ojalá que después de exponer esta situación el Ministerio de Desarrollo Humano tome cartas en el asunto», cerraron.

