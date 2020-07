Crecen las quejas de usuarios por la gran demora de unidades del transporte urbano de pasajeros

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, vecinos de diferentes barrios de la zona norte se mostraron molestos por la frecuencia de las unidades del transporte público de pasajeros e indicaron que si bien el servicio era “malo” con la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus todo empeoró aún más. Debido a que solo hay dos unidades por línea, deben aguardar como mínimo 40 minutos.

“Generalmente espero más de media hora el colectivo, los fines de semana mucho más. Soy usuaria de las líneas 90 y 100, manejo los horarios en que pasan, el tema es que a veces no te levantan porque los asientos están completos”, dijo una vecina al respecto.

“Generalmente salgo más temprano, pero hay días que tardan muchísimo”, agregó la misma.

Por su parte un señor asintió: “a veces debo esperar 2 horas, pienso que deberían poner más colectivos, eso ayudaría muchísimo a los usuarios, creo que por línea hay dos unidades nomás y eso es incómodo para nosotros”.

“Yo puedo tomar dos líneas, entonces si no viene una agarró la otra; remis no podemos agarrar porque nos cobran muy caro”, dijo.

“El servicio que brinda esta empresa siempre fue malo, es decir, al comienzo todo muy bien pero después empezó a decaer considerablemente; y ahora con esto de la pandemia esperamos más de media hora, para colmo si ya viene con todos los asientos ocupados no nos levantan”, asintió otra usuaria.

“Yo soy empleada doméstica, mis patrones no se quedan en la casa y yo tengo que ir a trabajar sí o sí. Fácil es decirle a la gente que se quede en casa, pero el problema es que si no sale no trae el pan para la familia, y así como mi caso hay un montón. Nuestros funcionarios deberían entender esto, y por lo menos ayudar para que podamos llegar a destino con un buen servicio de transporte urbano”, añadió una señora.

Por último, al consultar a quienes aguardaban en diferentes paradas coincidieron que la espera “es larga” y que la Municipalidad debería pedir que se sumen más unidades ya que en el último tiempo “se flexibilizaron muchas actividades, y la cuarentena no es total”.